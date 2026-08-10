Anne ayı yavrularına yiyecek aradı: O anlar dronla kaydedildi

Sivas'ta 1058 kadın aynı anda halay çekti
Sivas'ta düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı, renkli bir etkinliğe sahne oldu. Sivas Eğitim Folklor ve Sanat Akademisi (EFSA) tarafından hazırlanan 1058 kadın, aynı anda halay çekti. Meydandaki havuzun çevresinde halka oluşturan kadınlar, geleneksel müzikler eşliğinde birlikte halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik, meydandaki vatandaşların da ilgisini çekti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, etkinliğin kent meydanında bir ilki yaşattığını belirterek, daha önce erkeklerin halay çektiği meydanda bu kez kadınların bir araya geldiğini söyledi. Kadınların toplu halay gösterisi, festival kapsamında geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve Sivas'ın kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirildi.
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