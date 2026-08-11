Arakçi'den dikkat çeken iddia: Hem savaşı hem diplomasiyi kazandık

Arakçi törende yaptığı konuşmada, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta kendisini kanıtladığını ve ‘yenilmez bir güç’ olduğunu gösterdiğini ileri sürerek,

“Diğer ülkelerin yetkililerinden, 'İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı' ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın başında İran'a ‘koşulsuz teslimiyet’ çağrısında bulundu. ‘Koşulsuz teslimiyet’ diye mesaj yayımladı ve aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu”