ABD'nin darbesi sonrası Venezuala'dan 17 yıllık adım: Küslük bitti İsrail'e kapılar açıldı

İsrail ile Venezuela 2009’dan bu yana ilk kez konsolosluklarını karşılıklı olarak yeniden açma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile konsoloslukları yeniden açma konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

17 yıldır diplomatik ilişkileri bulunmuyordu

Saar ile Plasencia arasında son haftalarda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda "her iki ülkenin vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinin sunulmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizmasının kurulmasının" kararlaştırıldığı belirtildi.

İsrail ile Venezuela arasında 2009 yılından bu yana diplomatik ilişki bulunmuyordu.

Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesiyle kesilmişti.​​​​​​​

ABD'den Venezuela'da darbe

3 Ocak 2026'da ABD, Venezuela'ya saldırdı ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores'i kaçırdı.

Donald Trump hükümeti, Maduro ve Flores'in narko terörizmle ilgili çeşitli suçlamalarla haklarında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Venezuela başkan yardımcısı Delcy Rodríguez, bu tutuklamayı kaçırma olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, iktidar değişimi gerçekleşene kadar ABD'nin Venezuela'yı "yöneteceğini" belirtti, ancak bu iddialar Rodríguez tarafından yalanlandı ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından geri çekildi. Trump ve yönetimi, bu durumun temel gerekçelerinden birinin Venezuela petrolüne erişim olduğumu açıkça belirtti.

Venezuela hükûmeti görevde kaldı ve Rodríguez, 5 Ocak 2026'da geçici başkan olarak yemin etti.

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