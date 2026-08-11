19:55, 11/08/2026, Salı
Kolombiya'da depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Depremde en fazla can ve mal kaybının olduğu Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.
Başlıklar :Kolombiyadepremarama kurtarma
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