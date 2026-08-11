Esed’in kuzeni Necib’in idam cezasını öğrendiği anlar kameraya yansıdı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve kuzeni Necib Atıf, Suriye mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Mahkeme kararı kapsamında Necib Atıf'a verilen idam cezasını öğrendiği anlar kameraya yansıdı.
Suriye'de yüzbinlerce insanın ölümüne milyonlarcasının da yerinden edilmesinde büyük rol oynayan eli kanlı diktatör Esed hakkında önemli bir karara imza atıldı.
Suriye mahkemesi Beşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve Esad'in kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.
Devlet kurumlarını kullandılar
Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi'nden Yargıç Al-Aryan, tanık ifadeleriyle Esed'in bu suçlarda "en üst düzey karar verici" olarak rol oynadığının ve suçların işlenmesini kolaylaştırmak için devlet kurumlarını kullandığının tespit edildiğini belirtti.
SANA haber ajansının bildirdiğine göre mahkeme, Esed hakkında kasıtlı cinayet, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan idam cezasına hükmetti.
Duruşma canlı yayınlandı
Dera Siyasi Güvenlik Şubesi eski Başkanı Atıf Necib, Şam Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. Televizyonlardan canlı yayımlanan duruşmada, Necib'in mahkeme salonunda demir korkuluklarla çevrili sanık bölümünde bulunduğu görülmüştü.
Beşşar Esed'in kuzeni Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.
Atıf Necip kimdir?
Atıf Necip, 2011’de Dera’da rejim karşıtı sloganlar yazan 15 çocuğun kaçırılması ve işkence edilmesi olayında rolü olduğu, Suriye’deki soruşturmalarda Necip’in Dera’daki güvenlik operasyonlarını yönettiği ve eylemlerinin insanlığa karşı suç niteliğinde olduğu biliniyor.
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