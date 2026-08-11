18:34, 11/08/2026, Salı
Türk Kızılaydan Gazze'ye içme suyu desteği
Gazze Şeridi’nde yaz sıcaklarının etkisiyle çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler için içme suyuna erişim her geçen gün daha da önem kazanırken, Türk Kızılay, yerinden edilenlerin kaldığı kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Gazze kentinin batısındaki bir yerinden edilme kampında içme suyu taşıyan kamyonların çevresinde toplanan Filistinliler, yüksek sıcaklıkların etkisini artırdığı bölgede su dağıtımından faydalanıyor. Çadırların sıcaklığı daha da artırdığı kamplarda yaşayan Filistinliler, özellikle içme suyuna erişimde ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yardım çalışmalarının sürdürülmesini istiyor.
Başlıklar :Gazze ŞeridiKızılayiçme suyu
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