Kolombiya’da peş peşe iki büyük deprem: İlk görüntüler ortaya çıktı

Kolombiya'da peş peşe meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgede korku dolu anlar yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin batısındaki San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS'nin verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 107 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SARSINTI ÇOK SAYIDA KENTTE HİSSEDİLDİ

Şiddetli deprem, Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte hissedildi. Sarsıntının etkisiyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeden gelen ilk görüntüler de depremin ardından yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin ardından ekipler olası can ve mal kayıplarını belirlemek ve meydana gelen hasarı tespit etmek için çalışma başlattı. Yetkililerden bölgedeki son duruma ilişkin açıklama beklenirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor. AFP'nin USGS verilerine dayandırdığı haberinde de depremin yaklaşık 100 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.