21:38, 10/08/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:44, 10/08/2026, Pazartesi
Kolombiya'daki 7,4 büyüklüğündeki depremde 111 kişi hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 111 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle Ulusal Afet Durumu ilan edildiğini duyurdu.
Başlıklar :KolombiyadepremUlusal Afet
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