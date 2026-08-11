Sel dağların arasından böyle geldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve üst düzey heyeti Umre yapıp Kabe'nin içine girdi
Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve beraberindeki devlet ile askeri erkan, Suudi Arabistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bölgesel stratejik iş birliğini pekiştirmesi beklenen tarihi Mekke Anlaşması ve üst düzey diplomasi trafiği kapsamında Suudi Krallığı'nda bulunan heyet, resmi temasların ardından Mekke-i Mükerreme'de Umre ibadetini eda etti.
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