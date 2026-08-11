Kolombiya’yı vuran 7,4’lük depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı: Lüks villa sarsıntıya dayanamadı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, son 10 yılın en şiddetli depremiyle sarsıldı. Ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Kolombiya Başkentler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132’ye yükseldi. Ülke genelinde en az 570 kişi yaralanırken, 86 binanın tamamen yıkıldığı bildirildi.

DEPREMİN YIKICI GÜCÜ KAMERADA

Felaketin ardından depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, şiddetli sarsıntının etkisiyle bir villanın ciddi şekilde hasar gördüğü görüldü. Binanın ayakta kalmasına rağmen duvarlarında ve yapısal bölümlerinde büyük tahribat meydana geldiği görüntülere yansıdı.

Depremin şiddeti karşısında ağır hasar alan villa, 7,4 büyüklüğündeki sarsıntının bölgede oluşturduğu yıkıcı etkiyi gözler önüne serdi.

132 CAN KAYBI, 570 YARALI

Açıklanan verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

Can kayıplarının 60'ının Pereira kentinde kaydedildiği belirtildi. Ülke genelinde 570 kişinin yaralandığı, 86 binanın tamamen çöktüğü ve 7 havalimanının faaliyet dışı kaldığı bildirildi. Arama-kurtarma çalışmaları Kolombiya ordusu ve polis ekiplerinin desteğiyle sürdürülüyor.

BİNLERCE AİLEYE DESTEK

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik destek çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hükümetin 1400’den fazla mağdur aile için acil mali kaynak ve insani yardım tahsis ettiğini belirten Espriella, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bazı afetzedelerin Medellin’e sevk edildiğini söyledi. Espriella, evleri hasar gören ailelere geçici kira desteği sağlanacağını da açıkladı.

SON 10 YILIN EN ŞİDDETLİ SARSINTISI

Kolombiya Jeoloji Kurumu, Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ülkede son 10 yılda kaydedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu açıklamıştı. Depremin ardından bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ortaya çıkan yeni görüntüler felaketin geride bıraktığı tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

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