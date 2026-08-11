Miçotakis bisikletten düşüp hastanelik oldu
22:12, 11/08/2026, Salı
AA
Miçotakis, müdahalenin ardından Hanya Hastanesi’nden ayrıldı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Girit Adası’nda bisiklet kullanırken geçirdiği kaza sonucu hafif yaralandı. Düşme nedeniyle elinde sıyrıklar oluşan Miçotakis, Hanya Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan müdahalenin ardından hastaneden ayrılan Miçotakis’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün bisikletten düşerek hafif yaralandığı belirtildi.
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Miçotakis, dün bisiklet kullanırken Girit Adası'nda küçük bir kaza geçirdi.
Elinden hafif yaralandı
Düşmeden kaynaklanan sıyrıkları bulunan ve Girit Adası'ndaki Hanya Hastanesi'ne götürülen Miçotakis, elinden hafif şekilde yaralandı.
Miçotakis, yapılan müdahalelerin ardından hastaneden ayrıldı.
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