Yunan medyası Miçotakis'e mehteranlı karşılamadan rahatsız: Provokatif bir atmosfer

Dün NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyon öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcı hükümet ve başkanları Külliye'nin kapısında karşıladı. Liderler ve eşleri, törende mehter marşları eşliğinde yürüdü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşi, 'Hep kahraman Türk milleti' sözlerinin yer aldığı 'Ceddin Deden' marşı ile karşılandı.

Yunan medyası mehteranlı karşılamadan rahatsız: Provokatif bir atmosfer

Yunanistan'da yayın Pentapostagma gazetesi, karşılama törenini 'provokatif' buldu.

Haberde, "Ankara revizyonist mesajlar, milliyetçi sembolizm ve emperyal kibirle dolu son derece provokatif bir atmosfer ortaya koydu." ifadeleri yer aldı.

Mehteran ile ilgili de bilgi veren Yunan medyası, "Savaş öncesinde ve sırasında rakiplerin (Yunanlılar da dahil olmak üzere) kalplerine korku ve panik aşılıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın F-35 açıklamaları da gündemlerinde

Yunan basınındaki haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satılması ve Türkiye’ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yakan açıklamaları da öne çıktı.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr, "Erdoğan, Trump ile görüşmesinde 'mücadeleyi' kazandı şimdi de 'savaşı' kazanmaya çalışıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin stratejik öneminin önemli ölçüde arttığını kimsenin göz ardı edemeyeceğini yazdı.

Haberde, Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmasının etkileyici olduğu belirtilirken, Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgülerinin de dikkat çekici olduğu ifade edildi. Gazete, Türkiye'nin ilk izlenim mücadelesini kazandığını, F-35'leri ne zaman elde edeceğine dair net bir tarih alma savaşının ise sürdüğünü ileri sürdü.

Kathimerini gazetesi, "Övgüler ve F-35 için verilen sözler" başlıklı haberinde, Trump'ın F-35 ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarına yer verirken, Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunduğunu ve Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı.

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