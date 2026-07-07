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Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen yargıya meydana okudu

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen yargıya meydana okudu

22:26, 07/07/2026, Salı
AA
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Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen yargıya meydana okudu
Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Marine Le Pen, hakkındaki mahkeme kararına itiraz edecek

Fransız siyasetçi Marine Le Pen, yolsuzluk davasında hakkında verilen hapis ve siyasetten men cezalarının ardından TF1 kanalında açıklamalarda bulundu. Masum olduğunu savunarak "Ellerim temiz" diyen Le Pen, yerel mahkemenin kararını Yargıtay'a taşıyacağını ve bu süreçte kararın askıya alınmasıyla seçim kampanyasını elektronik kelepçesiz yürüteceğini belirtti.

Fransız TF1 kanalına konuk olan siyasetçi Marine Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararını değerlendirdi.

Le Pen, Paris'teki yerel mahkemenin bugün verdiği karara itiraz edip Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacağını belirterek,
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım. Fikir değiştirmeyeceğim."
 ifadelerini kullandı.

Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılınca alt mahkemenin kararının askıya alındığı değerlendirmesinde bulunan Le Pen, bu nedenle seçim kampanyasını elektronik kelepçesi olmadan geçireceğini savundu.

Le Pen, partisi Ulusal Birlik'in (RN) Genel Başkanı Jordan Bardella ile bir takım oluşturduklarını ifade ederek,
"Jordan'la beraber hızlı bir şekilde cumhurbaşkanı seçimleri kampanyasını başlatacağız."
 şeklinde konuştu.
Kamu fonlarını zimmetine geçirme suçundan mahkum edilen Le Pen, masum olduğunu savunarak
"Ellerim temiz."
 dedi.

Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Bardella'yı başbakan olarak atamak istediğini açıkladı.


Le Pen, yolsuzluktan hüküm giymişti

Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, Fransız siyasetçi hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM de bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Fransız siyasetçi Le Pen, Paris'te yerel mahkeme önünde ocak ve şubatta tekrar yargılanmıştı.

Paris'te yerel mahkeme bugün aldığı kararda, yolsuzluktan suçlu bulduğu Le Pen'i 100 bin avro para, 2 yılı tecilli olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına ve 30 ayı tecilli olmak üzere 45 ay siyasetten men yasağına çarptırmıştı. Mahkeme kararında, Fransız siyasetçinin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirebileceği belirtilmişti.

Aynı davada yargılanan diğer 10 Fransız siyasetçi hakkında ise 1 ila 3 yıl arası siyasetten men yasağı, 3 yıla kadar varan ertelenmiş hapis ve farklı meblağlarda para cezaları verilmişti.


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Başlıklar :Mahkeme KararıMarine Le PenFransaYolsuzluk
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