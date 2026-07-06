Almanya’nın Susurluk’u: Altı görevliyi öldürdü

Aşağı Saksonya eyaletinin Stade kasabasında güvenlik gerekçesiyle koruma altında tutulan kadınların kaldığı bir anne-çocuk merkezinde gerçekleşen katliamın ülkede yaşattığı şok sürüyor. Üç aylık bebeğinin velayetinin Alman Gençlik Dairesi’ne verilmesi nedeniyle Fatih Khan Gazioğlu’nun, kurum çalışanları ile görüşmesi kanlı bir saldırı ile sonuçlandı.

6 GÖREVLİYİ ÖLDÜRDÜ

Savcılık, 45 yaşında Almanya doğumlu Fatih Khan Gazioğlu’nun yanında getirdiği tabanca ile kurumu kan gölüne çevirdiğini bildirdi. Saldırıda kurum çalışanı 6 görevli olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobille kaçan katil, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanma süreci ve sonrasındaki gelişmeler, birçok iddiayı gündeme getirdi.

MASUMİYET MÜCADELESİ

Her şey üç aylık bebeğin beyin travması kuşkusuyla hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Kuşkulanan doktorlar aileyi polise şikâyet etti. Mahkeme, çocuğun darbedilmesi olasılığı nedeniyle velayetini Gençlik Dairesi’ne bıraktı. Karar ailenin itirazı ile geri alındı. Lakin çocuk aileye iade edilmedi. Baba olayın “kaza” olduğunu ve bebekle kafa kafaya çarpıştıklarını iddia etti. Kabul görmedi.

DERNEK YÖNETİCİSİ DEVREYE GİRDİ

Bu noktada göçmenlere yönelik bir derneğin yöneticisi olan ve ailenin yakını olan Alman Sylvia S. devreye girdi. Resmî makamlara uzunca mektuplar yazdı. Arabulucu oldu ve baba Fatih Khan Gazioğlu’nun suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştı. Bu gayretini olay anına kadar sürdürdü. Dernek yöneticisi, baba ile Gençlik Dairesi yetkililerini olay günü buluşturdu. Olay yerine kendi arabası ile getirdi. İki tarafın buluşması esnasında ne olduysa, görüşme bir katliama dönüştü. Gazioğlu, 4’ü kadın 2’si erkek 6 memura 14 kez ateş etti. Lüks bir araba ile kaçan katil, Alman polisi ile girdiği çatışmada tüm kalan tüm mermilerini kullandı.

ARAÇ DAHA ÖNCE MİLLETVEKİLİNİNDİ

Stade Savcılığı, katilin kaçışını sağlayan aracın 40 gün öncesine kadar Aşağı Saksonya Eyalet Göçmen Sorumlusu Deniz Kurku’ya ait olduğunu belirledi. Türkiye kökenli sosyal demokrat bir milletvekili olan Kurku’nun, aynı zamanda Sylvia S.’nin damadı olduğu ortaya çıktı. Kurku’nun aracı yaklaşık 40 gün önce kayınvalidesine devretmesi ve lüks aracının plakasında Deniz Kurku’nun baş harfleri olan “KD”nin bulunması dikkat çekti.

Fatih Khan Gazioğlu’nun 6 kişiyi öldürdüğü Alman Gençlik Dairesi.

GİZLİ SERVİS’E ÇALIŞMIŞ

Olayın üzerinden birkaç saat geçmeden kaçış aracını kullanan 65 yaşındaki Alman sürücü Sylvia S.’nin polis tarafından yeniden serbest bırakılması kamuoyunda kuşkuyla karşılandı. Göçmen merkezi yöneticisi kadının kimliği kamuoyunda merak edildi ve hayırsever ‘Sylvia Teyze’nin 2019-2024 yılları arasında Alman Gizli Servisi adına çalıştığı anlaşıldı.

KİM BU FATİH?

Bu aşamadan sonra Alman Bild Gazetesi devreye girdi ve Bild, Türk makamlarına dayanarak hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Fatih Khan Gazioğlu’nun UYAP verilerine dayanarak gizemli geçmişinden kesitler sundu.

Fatih Gazioğlu, 4 Nisan 1981’de Almanya’nın Goslar kentinde doğdu. Babası Kahramanmaraşlıydı. 2021’de Türkiye’de hayatını kaybetti. Fatih Khan Gazioğlu, 20-25 yaşlarına kadar Türkiye’de yaşadı. 2021 yılında babasını yitirince Almanya’ya döndü. Fatih Khan Gazioğlu üç kez evlendi ve üç evliliği de ayrılıkla sonuçlandı.

İKİNCİ ADI DİKKAT ÇEKİYOR

Alman basını ilk andan itibaren “Fatih”i Türkiye kökenli ilan etse de sürekli “Klan” ya da “Aşiret” mensubu olduğunu vurgulamaya özen gösterdi.

Gazioğlu’nun ikinci adının “Khan” olması da ilginç olan bir başka husus. Zira Türk vatandaşları Türk gramerine uygun olmayan isimleri nüfusa yazdıramıyorlar. Gazioğlu 17 yıl kadar Türkiye’de yaşadı. Son 5 yıldır da Türk polisi tarafından aranıyor.

TÜRKİYE’DE YAKALAMA KARARI VAR

Bild gazetesine göre, katil hakkında 15 Mayıs 2007’de Kahramanmaraş’ta işlendiği iddia edilen ağır bir cinsel suç ile (Dosya No: 2014/10-3081), 9 Haziran 2022’de Gaziantep’te kendi öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava bulunuyor. Bu dava hâlen (Dosya No: 2023/1344) Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Türk makamlarının kayıtlarına göre Fatih Khan Gazioğlu, öz kızına yönelik istismar iddiasından önce, 2021 yılında başka bir suç nedeniyle tutuklanmış. Alman basını, Türkiye’de hakkında hâlen yakalama kararı bulunduğunu belirtiyor. Olayın ilginç bir yanı da katilin silahı almak için yaklaşık 250 km kat ederek Berlin’e gitmesi. Tren istasyonu civarında henüz kimliği açıklanmayan birisinden 4 bin avro ödeyerek Baretta 70 marka tabanca ile 21 mermi edindiği iddiası bulunuyor. Bu ayrıntı da katilin cinayeti önceden planladığı anlamına geliyor.

SYLVİA TEYZE

Fatih Khan Gazioğlu kadar olayda rol alan 65 yaşındaki Sylvia S.’in kimliği de yabana atılacak türden değil. Yaklaşık 150 km uzaklıkta Bremen şehrinde ‘‘Göçmen Danışmanı’’ olarak görev yapıyor. Bremen’deki ‘‘Verband binationaler Familien und Partnerschaften’’ (iaf e.V.) Derneği’nde aktif olarak çalışıyor.

2019-2024 yılları arasında Alman gizli servisi, Anayasayı Koruma Teşkilatı bünyesinde ‘‘İslamizm önleme biriminde’’ görev yapmış. Daha sonra sivil toplum alanına geçmiş ve göçmen ailelere yönelik danışmanlık yapmaya devam etmiş.

Kasım 2023’te Ürdün’e 8 günlük bir seyahat gerçekleştiriyor. Topladığı bağışları Filistinli mülteci çocuklara ait bir yetimhaneye teslim ediyor. Bu süreçte bölgeden paylaşımlar yaparak Filistin’e destek veriyor. Almanya’da eylemlerde boy gösteriyor. Birçok kaynak Sylvia S.’in Gazioğlu’nun çocuğunun vaftiz annesi olduğunu da iddia ediyor. Yalnız burada kastedilen vaftiz anneliği mi, yoksa kirvelik mi? Bu husus henüz açıklığa kavuşturulamamış görünüyor.

SİYASETLE İLİŞKİSİ

Almanya’da herkes, bir siyasetçi, bir çocuk tecavüzcüsü ve bir ajanın isimlerinin neden bir cinayet dosyasında, aynı araç çevresinde bir araya gelebildiğini soruyor.

Deniz Kurku, SPD üyesi ve Niedersachsen Eyaleti Hükümeti’nin Göçmenler Sorumlusu. SPD parti yönetimi, Kurku’ya güvenlerinin tam olduğunu ifade ediyor. Gizli servis elemanı olduğu ileri sürülen kayınvalidesi Sylvia S.’nin çalıştığı dernek Alman hükûmetinin “Demokrasiyi Yaşa!” programı kapsamında destekleniyor. Bu destek kapsamında derneğin yaklaşık bir milyon avro tutarında usulsüz harcama yaptığı iddiaları ilginç ilişkilerin Berlin’e uzandığını ortaya koyuyor.

DİĞER SALDIRILAR HÂLÂ AKILLARDA

Olayın boyutları henüz tam olarak aydınlatılmamış olsa da kuşkular insanın aklına ister istemez “Susurluk”u getiriyor. Zira, Almanya’da anayasal düzeni derinden etkileyecek seçim sürecine sadece iki ay kaldı. Artık Almanya’da her seçim döneminde damgasını vuran kamyonlu, arabalı

ve bıçaklı saldırılara bir yenisi daha ekleniyor.

2016 yılında Berlin Noel Pazarı saldırısında TIR ile 12 kişiyi öldüren Lübnanlı Anis Amiri’nin gizli servislerle ilişkisi hafızalarda.

Yine 2024 Magdeburg Noel Pazarı saldırısında 6 kişiyi öldüren, 300 kişiyi yaralayan Suudi Doktor Taleb Al-Abdulmohsen da aşırı sağcı çevrelerle ilişkisi unutulmadı. Göçmenlere yönelik doktor olarak görev yapan Al-Abdulmohsen, güvenlik birimleri ile yakın çalışan biriydi.

ERMENİ ASILLI OLDUĞU SÖYLENİYOR

Son haberler de Ermeni asıllı olduğu iddia edilen eşinin ve Sylvia S.’inde soruşturma kapsamına alındığı bildiriliyor. Ancak ortaya çıkan ilişkiler ağı ve soruşturmanın seyri, bu dosyanın uzun süre hem Alman kamuoyunun hem de siyasetin gündeminde kalacağını gösteriyor.