YKS 2026 üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuç ve tercih takvimi

YKS 2026 sonuçları için geri sayım başladı. 20-21 Haziran’da TYT, AYT ve YDT oturumlarına giren adaylar, ÖSYM’nin sınav takvimine göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanması planlanan sonuçlarla puanlarını, başarı sıralamalarını ve üniversite tercih sürecine yön verecek verileri öğrenebilecek.

1 /5 YKS 2026 sonuçları için beklenen tarih ÖSYM’nin sınav takvimine göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba olarak duyuruldu. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ve Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını öğrenebilecek.

2 /5 YKS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ardından adayların gündeminde YKS 2026 sonuçları yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılması planlanıyor.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav puanlarını ve Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek. Üniversite tercih sürecine ilişkin detayların da sonuçların açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

3 /5 Tercih süreci nasıl ilerleyecek?

ÖSYM’nin, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu sonuçların açıklanmasıyla eş zamanlı ya da kısa süre içinde adayların erişimine açması bekleniyor. Kılavuzda üniversite programları, kontenjanlar ve tercih işlemlerine ilişkin bilgiler yer alacak.

Süreçte öne çıkan başlıklar şöyle:

YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanması planlanıyor.

Adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını sonuç ekranından öğrenebilecek.

Tercih kılavuzunun sonuçların ardından yayımlanması bekleniyor.

Tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftasında başlaması ve Ağustos ayının ilk günlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

4 /5 Adaylar tercih kılavuzunu bekleyecek

Üniversite adaylarının tercih işlemlerine başlamadan önce ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzu incelemesi gerekiyor. Programlar, kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin resmi bilgiler bu kılavuzla birlikte netleşecek.