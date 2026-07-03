POLİS MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026: Polis memuru maaşı ne kadar oldu? Derece ve kademeye göre zamlı polis maaşı tablosu

Temmuz 2026 memur zammının ardından polis memuru maaşı yeniden hesaplandı. Yüzde 13,52’lik artışla 8/1 derecesindeki polis memurunun net görev aylığı 81 bin 617 liradan 92 bin 618 liraya yükseldi. Peki zamlı polis maaşı hangi ödemeleri kapsıyor, başkomiser maaşı ne kadar oldu ve yeni memur maaşları nasıl değişti?
Temmuz 2026 memur zammının ardından 8/1 derecesindeki polis memuru maaşı 81 bin 617 liradan 92 bin 618 liraya yükseldi. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yılın ikinci yarısı için yüzde 13,52 oranında artış yapıldı.
Polis memuru maaşı Temmuz 2026’da ne kadar oldu?
Polis memuru maaşı, 2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak memur zammının belirlenmesiyle birlikte yeniden hesaplandı. Temmuz-Aralık 2026 döneminde 8/1 derecesindeki bir polis memurunun net görev aylığı 92 bin 618 lira oldu.
Aynı derecedeki polis memurunun Ocak-Haziran 2026 dönemindeki net görev aylığı 81 bin 617 lira olarak uygulanıyordu.
Memur maaşlarına yüzde 13,52 zam yapıldı
Kamu görevlilerinin 2026 yılındaki mali ve sosyal haklarına ilişkin artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenmişti. Temmuz ayından itibaren kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 7 oranında artış öngörülmüştü.
2026 yılının ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesi üzerine yüzde 6,52 oranında ilave artış uygulandı. Böylece kamu görevlileri ile memur emeklilerinin temmuz ayından geçerli maaş artışı yüzde 13,52’ye ulaştı.
Temmuz 2026 itibarıyla öne çıkan artışlar şöyle gerçekleşti:
Polis memuru maaşı: 81 bin 617 liradan 92 bin 618 liraya yükseldi.
Başkomiser maaşı: 89 bin 214 liradan 101 bin 242 liraya çıktı.
En düşük memur maaşı: 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükseldi.
En düşük memur emekli aylığı: 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları: Yüzde 17,76 oranında artırıldı.
Maaş hesaplamasına hangi ödemeler dahil edildi?
Açıklanan net görev aylıklarına aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Hesaplamada çalışmayan eş ile biri 0-6 yaş grubunda olmak üzere iki çocuk esas alındı.
Bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ek ödemeler ise maaş hesaplamasına dahil edilmedi. Bu nedenle polis memurlarının eline geçen toplam tutar; görev yeri, aile durumu ve ek ödeme kalemlerine göre değişebilecek.
Kesin polis maaşı ne zaman belli olacak?
Polis memurları ve başkomiserlerin 2026 Temmuz döneminde alacağı zamlı maaşlar, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonunun ardından kesinleşecek.
Haziran enflasyonunun beklentilerden farklı gelmesi durumunda tahmini maaş tutarları da değişecek.