POLİS MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026: Polis memuru maaşı ne kadar oldu? Derece ve kademeye göre zamlı polis maaşı tablosu

Maaş hesaplamasına hangi ödemeler dahil edildi?





Açıklanan net görev aylıklarına aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Hesaplamada çalışmayan eş ile biri 0-6 yaş grubunda olmak üzere iki çocuk esas alındı.





Bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ek ödemeler ise maaş hesaplamasına dahil edilmedi. Bu nedenle polis memurlarının eline geçen toplam tutar; görev yeri, aile durumu ve ek ödeme kalemlerine göre değişebilecek.