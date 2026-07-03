Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman geçerli olacak?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş zam oranlarının netleşmesinin ardından 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden belirlendi. 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükselirken, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği ek tutar da 5 bin 541 lira 29 kuruş oldu. Yeni ücretin hesaplanma yöntemi, geçerlilik tarihleri ve Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

1 /5 Memur maaşlarına yapılacak artışın belirlenmesinin ardından bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak tutar 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi.

2 /5 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş zam oranlarının netleşmesinin ardından 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 653 lira 34 kuruşa çıktı. Yeni ücret, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar da 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.

Yeni dönemde uygulanacak tutarlar şöyle:

Bedelli askerlik ücreti: 472 bin 653 lira 34 kuruş

Önceki bedelli askerlik ücreti: 416 bin 361 lira 30 kuruş

Yoklama kaçağı ve bakayalar için yeni tutar: 5 bin 541 lira 29 kuruş

Önceki tutar: 4 bin 857 lira 55 kuruş

Geçerlilik dönemi: 1 Temmuz-31 Aralık 2026

3 /5 Ücret memur maaşlarına göre hesaplanıyor

Bedelli askerlik ücretindeki artış, memur maaşlarına uygulanan zam oranına göre belirleniyor. Haziran 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaş artışında kullanılan göstergeler de netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 arttığını açıkladı.

TÜFE, 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 17,76 yükselirken on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,03 olarak gerçekleşti.

4 /5 Milli Savunma Bakanlığının açıklaması esas alınacak

Bedelli askerlik ücretine ilişkin uygulamada Milli Savunma Bakanlığının yapacağı resmi açıklama esas alınacak. Yeni tutar, 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.