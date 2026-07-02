SON DAKİKA TSK DÜZENLEMESİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ: Uzman erbaşlar ve sözleşmeli erleri ilgilendiren düzenlemeler neler? Uzman erbaş sicil sistemi nasıl olacak, yüzde 60 şartı ne anlama geliyor?

Uzman erbaş düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanunla sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kadrolarına atanma şartları, uzman erbaşların sicil sistemi, askerlikten muaf kişilerin başvuru hakkı, Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subayların yeniden göreve alınması ve bazı askeri personel uygulamaları yeniden düzenlendi.
Uzman erbaş düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun; sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kadrolarına atanmasından uzman erbaşların sicil sistemine, askeri mahallerden bazı idari davalara kadar birçok başlıkta değişiklik içeriyor.
Uzman erbaş düzenlemesi yasalaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin hükümleri de kapsayan uzman erbaş düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle uzman erbaşların sicil sistemi yeniden belirlenirken sözleşmeli erbaş ve erlerin belirli kamu görevlerine atanabilmesinin şartları da düzenlendi.
Kanun kapsamında Askeralma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harcırah Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişikliğe gidildi.
Sözleşmeli erbaş ve erler kamuya atanabilecek
Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 yıl hizmet verdikten sonra görevinden ayrılan ve nitelik belgesi olumlu olan kişiler, kontenjanlar ve atama izinleri kapsamında bazı kamu kadrolarına atanabilecek.
Atama yapılabilecek görevler şöyle sıralandı:
İnfaz ve koruma memuru
Çarşı ve mahalle bekçisi
Orman muhafaza memuru
İdari gözetim personeli
Koruma ve güvenlik görevlisi
Zabıta memuru
İtfaiye eri
Şoför
Destek personeli
Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçirilmesinde ise fiziki yeterlilik ve değerlendirme testiyle birlikte yazılı sınavda veya mülakatta başarılı olma şartı aranacak.
Uzman erbaşların sicil sistemi değişiyor
Uzman Erbaş Kanunu’na “Sicil” başlığı eklendi. Buna göre uzman erbaşlar için sicil yılı, ilgili yılın 2 Mayıs tarihinde başlayacak ve bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar devam edecek.
Uzman erbaşların sözleşme imzalayarak göreve başlamalarının ardından gelen ilk 2 Mayıs tarihi itibarıyla sicil belgesi hazırlanacak. Göreve başlama tarihi ile 2 Mayıs arasındaki süre üç aydan kısa ise ilk sicil belgesi, üç aylık sürenin tamamlandığı tarihte düzenlenecek.
Sicil sisteminin temel ölçütleri şöyle olacak:
- Sicil tam notu 100 olarak uygulanacak.
- Sicil üstlerinin verdiği notların ortalaması yıllık sicil notunu oluşturacak.
- Sicilin olumlu kabul edilmesi için notun en az yüzde 60 olması gerekecek.
- Sicil üstleri, sicil belgelerinin şekli ve uygulanacak usuller yönetmelikle belirlenecek.
Askerlikten muaf tutulanlara uzman erbaşlık başvurusu
Kanunla, askerlik hizmetinden muaf tutulan kişilerin uzman erbaşlık başvurularında yaşayabileceği hak kayıplarının önlenmesine yönelik düzenleme yapıldı.
Uzman erbaşlık için başvuru yapılacak yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını doldurmamış olma şartı korunurken başta şehit yakınları olmak üzere askerlik hizmetinden muaf tutulanların da başvurabilmesine imkân tanındı.
Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subaylara ilişkin düzenleme
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden herhangi bir nedenle ayrılan subayların kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak göreve alınamayacağı hükme bağlandı.
Mevcut düzenlemede benzer bir hüküm astsubaylar için bulunurken subaylara ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı belirtildi.
Hekimlik ve diş hekimliği faaliyetlerine süre sınırlaması
Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı adına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde öğrenim gördükten sonra subaylığa atananlara ilişkin hükümler de değiştirildi.
Yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararıyla ilişiği kesilenler ile ilgili mevzuat kapsamında istifa edenler, hesaplanacak süre boyunca hekimlik veya diş hekimliği mesleğini icra edemeyecek.
Uygulanacak süre; öğrenim süresinin yükümlülük süresine oranı ile kalan yükümlülük süresinin çarpılması sonucunda belirlenecek. Hesaplamalar gün üzerinden yapılacak.
Orduevleri ve eğitim merkezleri askeri mahal sayılacak
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda yapılan değişiklikle bazı tesislerin askeri mahal niteliği açık biçimde düzenlendi.
Buna göre şu tesisler askeri bina ve askeri mahal kapsamında değerlendirilecek:
Orduevleri
Askeri gazinolar ve kışla gazinoları
Vardiya yatakhaneleri
Gazi uyum evleri
Özel eğitim merkezleri
Yerel eğitim merkezleri
Kış eğitim merkezleri
Denizaltı personelinin konaklama giderleri
Harcırah Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, askeri birliklerde harekât kapsamında gündelik ödenen personele ayrıca konaklama gideri verilmeyecek.
Denizaltı gemilerinde görev yapan ve yurt içindeki limanlarda gemide konaklama imkânı sağlanamayan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.
Ek ders ücreti uygulaması uzatıldı
Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders veren kişilere yönelik ek ders ücreti uygulamasının süresi uzatıldı.
2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi sonunda sona ermesi öngörülen uygulama, 2029-2030 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar devam edecek.
Bazı göreve iade kararları kesinleşmenin ardından uygulanacak
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklikle, belirli personel ve adaylar hakkında açılan davalarda verilen göreve iade kararlarının uygulanma zamanı yeniden düzenlendi.
Düzenleme; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve ilgili eğitim kurumlarındaki personel, öğrenci ve adaylara ilişkin bazı idari işlemleri kapsıyor.
Terör örgütleriyle iltisak veya irtibat, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması gibi gerekçelerle tesis edilen işlemlere karşı açılan davalarda göreve iade sonucu doğuran kararlar, nihai kararın kesinleşmesinin ardından uygulanacak.
Bazı taşınmazlar kamulaştırılmış sayılacak
Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, 8 Ekim 1956 tarihine kadar herhangi bir kamulaştırma işlemine dayanmaksızın fiilen kamu hizmetine tahsis edilen bazı taşınmazlar, tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılacak.
Taşınmaz üzerinde kamu hizmetinin niteliğine uygun bir tesis veya yapı inşa edilmiş olması, fiili tahsis kapsamında değerlendirilecek.
Düzenlemede belirtilen şartların karşılanması hâlinde hak sahipleri, taşınmazın fiilen tahsis edildiği tarihteki rayiç bedelini talep edebilecek. İlgili taşınmazların kamu kurumları adına tescil edilmesine yönelik işlemlerden harç alınmayacak.