SON DAKİKA TSK DÜZENLEMESİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ: Uzman erbaşlar ve sözleşmeli erleri ilgilendiren düzenlemeler neler? Uzman erbaş sicil sistemi nasıl olacak, yüzde 60 şartı ne anlama geliyor?

Uzman erbaşların sicil sistemi değişiyor





Uzman Erbaş Kanunu’na “Sicil” başlığı eklendi. Buna göre uzman erbaşlar için sicil yılı, ilgili yılın 2 Mayıs tarihinde başlayacak ve bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar devam edecek.





Uzman erbaşların sözleşme imzalayarak göreve başlamalarının ardından gelen ilk 2 Mayıs tarihi itibarıyla sicil belgesi hazırlanacak. Göreve başlama tarihi ile 2 Mayıs arasındaki süre üç aydan kısa ise ilk sicil belgesi, üç aylık sürenin tamamlandığı tarihte düzenlenecek.





Sicil sisteminin temel ölçütleri şöyle olacak:



