Benzine zam mı geldi? 2 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 50 kuruşluk zam yansıtıldı. İşte 2 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları.
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt grubundan benzine 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruşluk zam yansıtıldı.
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren LPG otogaz grubunda 52 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise henüz fiyat değişikliği sinyali yok. İşte güncel akaryakıt fiyatları.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.59 TL
Motorin litre fiyatı: 64.43 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.77 TL
Motorin litre fiyatı: 64.61 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.