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IMEI Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak? Süresi Dolan Cihazlara Ne Kadar Ek Süre Verilecek?

IMEI Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak? Süresi Dolan Cihazlara Ne Kadar Ek Süre Verilecek?

09:522/07/2026, Perşembe
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair yönetmelikte değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kimlik kartı süresi biten cihazlara 120 gün ek kullanım süresi verilecek. 120 günlük sürenin sonunda cihazların IMEI numaraları kullanıma kapatılacak ve kara listeye alınacak. Peki IMEI kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair yönetmelikte değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre cep telefonlarını kayıt işlemi için SMS ile ilgili ifade düzenlemeden çıkarıldı. Telefon kayıt sisteminde kısa mesajla ilgili ifade yönetmelikten çıkarıldı.

MEI kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılacak?

IMEI kayıt işlemleri için tek adresin e-Devlet olduğu belirtildi. Öte yandan Türkiye'de görev yapan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına özel IMEI düzenlemesi yapıldı. Bu kişilerin telefon kayıt başvuruları, yabancı misyon kimlik kartı geçerli olduğu sürece yapılacak.

Kimlik kartı süresi biten cihazlara 120 gün ek kullanım süresi verilecek. 120 günlük sürenin sonunda cihazların IMEI numaraları kullanıma kapatılacak ve kara listeye alınacak. Kapalı listedeki cihaz yeniden kullanılırsa operatörler durumu Bilgi Teknolojileri Kurumu'na bildirmek zorunda olacak.

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IMEI Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak? Süresi Dolan Cihazlara Ne Kadar Ek Süre Verilecek?