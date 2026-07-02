AKARYAKIT FİYATLARI 2 TEMMUZ 2026! Benzin ve motorin ne kadar oldu, yeni liste açıklandı mı? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Milyonlarca araç sahibi, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanacak değişiklikleri yakından takip ederken, gözler Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda otomatik olarak güncellenecek maktu ÖTV tutarlarına çevrildi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik vergi güncellemesinin ardından pompaya yansıyacak yeni fiyatlar merak edilirken, sürücüler "Akaryakıta zam gelecek mi?", "Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar artacak?" ve "ÖTV zammı pompaya ne zaman yansıyacak?" sorularına yanıt arıyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik de yakından izlenirken, yeni vergi artışının akaryakıt tabelalarını nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

1 /4 Akaryakıt fiyatlarında Temmuz ayıyla birlikte yeni bir dönem başlarken, milyonlarca araç sahibinin gözü otomatik ÖTV güncellemesine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak yılın ilk 6 aylık Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda güncellenecek maktu ÖTV tutarları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Akaryakıt sektöründe zam beklentisi güçlenirken, sürücüler pompa fiyatlarında ne kadarlık artış yaşanacağını araştırmaya başladı. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerinin birlikte şekillendireceği yeni fiyatlar öncesinde "Akaryakıta zam var mı?", "Benzin ve motorine kaç TL zam gelecek?" soruları internet aramalarında öne çıktı.

2 /4 BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI? 2 Temmuz Perşembe günü itibarıyla benzin ya da motorin fiyatlarında herhangi bir fiyat değişimi uygulanmıyor. İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 2 TEMMUZ 2026 İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.77 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.61 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 31.99 TL

3 /4 İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.59 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.43 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 31.39 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 2 TEMMUZ 2026 Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.72 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 65.68 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.97 TL