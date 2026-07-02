HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI 2026: Haziran ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının beklediği kritik gün yaklaşırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı, temmuz ayı kira artış oranı ve birçok sosyal ödeme kalemindeki artış netleşecek. Piyasa Katılımcıları Anketi ve ekonomistlerin beklentileri yakından takip edilirken, vatandaşlar "Haziran enflasyonu ne zaman açıklanacak?", "TÜİK enflasyon verilerini saat kaçta duyuracak?" ve "Temmuz zamları ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Açıklanacak veriler, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek olması nedeniyle ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

1 /3 Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları ve kira artış oranı için belirleyici olacak haziran ayı enflasyon verisi öncesinde geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak TÜFE rakamlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış kesinleşirken, iş yeri ve konut kiralarında uygulanacak yasal zam oranı da belli olacak. Aynı zamanda birçok sosyal yardım ödemesi ile ekonomik göstergelerde kullanılacak kritik veriler de netleşecek. Piyasalar beklenti anketlerini yakından izlerken, milyonlarca vatandaş açıklamanın yapılacağı tarih ve saati araştırmayı sürdürüyor.

2 /3 2026 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.