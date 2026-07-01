EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2026: En düşük emekli maaşı artacak mı, kaç lira olacak? Emekli zammı hesaplama

2026 emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık enflasyon farkıyla hak ettiği artış yüzde 16,61’e ulaştı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek temmuz zammı, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, kök aylık ve ek ödeme hesaplamaları milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek. En düşük emekli maaşı olan 20 bin TL'lik rakama ne kadar zam yapılacağı da netleşmeye başlıyor. Özellikle yüzde 18'lik oran öne çıkan rakamlar arasında. İşte beklenen rakamlar...
2026 emekli maaşı zammı için belirleyici olacak altı aylık enflasyon verisinin beş aylık bölümü netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan oran yüzde 16,61’e ulaşırken, kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.
Emekli maaşı zammında beş aylık oran yüzde 16,61
2026 emekli maaşı zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Türkiye’deki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı artış, yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyona göre hesaplanacak.
TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde yüzde 16,61 arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları için beş aylık artış oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla belirlenecek. Beş aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamada memur ve memur emeklilerinin temmuz artışı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.
Mevcut tabloda öne çıkan oranlar şöyle:
- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık artış oranı: Yüzde 16,61
- Memur ve memur emeklilerinin beş aylık artış oranı: Yüzde 12,41
- TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi haziran ayı enflasyon beklentisi: Yüzde 1,36
Haziran enflasyonu yüzde 1,36 olursa zam oranı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari ay enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak kaydedildi.
Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ilk altı aylık enflasyonu yaklaşık yüzde 18,20 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz artışı yaklaşık yüzde 18,20’ye, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yaklaşık yüzde 13,94’e ulaşacak.
Bu oranlar kesinleşmiş zam oranları değil, haziran ayı enflasyon beklentisi üzerinden yapılan hesaplamaları ifade ediyor. Nihai oran, TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından belli olacak.
En düşük emekli aylığı için yasal düzenleme
En düşük emekli aylığı halen 20 bin lira olarak uygulanıyor. Bu tutarın yaklaşık 23 bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilse de henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor.
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yapılacak oransal artış, emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Ancak dosya bazında ödenen 20 bin liralık en düşük emekli aylığının yükselmesi için ayrıca kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.
Bu nedenle 20 bin liralık taban ödemenin enflasyon oranında otomatik olarak 23 bin liranın üzerine çıkacağı yönündeki hesaplamalar kesinleşmiş bir artış olarak değerlendirilmemeli.
Kök aylık ve ek ödeme nasıl hesaplanacak?
Temmuz ayında belirlenecek artış oranı öncelikle emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylığın yükselmesiyle bu tutar üzerinden hesaplanan yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme de artacak.
Örneğin; 30 bin lira kök aylığı ve 1.200 lira ek ödemesi bulunan bir emeklinin aylığı yüzde 18 artırılırsa:
- Kök aylık 30 bin liradan 35 bin 400 liraya çıkar.
- Ek ödeme 1.200 liradan 1.416 liraya yükselir.
- Bankaya yatırılacak toplam tutar 36 bin 816 lira olur.
Emekliler kök aylık, ek ödeme ve varsa 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesi kapsamındaki Hazine desteği bilgilerini e-Devlet’te bulunan “Emekli Aylık Bilgisi” hizmetinden görüntüleyebiliyor.
Maaşlara göre zam hesaplaması
Aşağıdaki tablo, beş aylık yüzde 16,61’lik oran ile haziran enflasyonunun yüzde 1,36 gelmesi halinde oluşabilecek yaklaşık yüzde 18,20’lik altı aylık oran üzerinden hazırlanmıştır.
Mevcut aylık Yüzde 16,61 artış Yaklaşık yüzde 18,20 artış
20.000 TL 23.322 TL 23.639 TL
25.000 TL 29.153 TL 29.549 TL
30.000 TL 34.983 TL 35.459 TL
35.000 TL 40.814 TL 41.369 TL
40.000 TL 46.644 TL 47.278 TL
Tablodaki rakamlar matematiksel zam senaryosunu gösteriyor. Emeklinin hesabına yatırılacak gerçek tutar; kök aylık, ek ödeme ve varsa Hazine desteğine göre farklılık gösterebilir.
Kesin zam oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. En düşük emekli aylığına yönelik olası değişiklik ise hazırlanacak düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşme ve kabul sürecine bağlı olacak.