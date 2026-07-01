ABD askeri helikopteri Umman Denizi'ne düştü: 1 mürettebat aranıyor

ABD ordusuna ait MH-60S tipi askeri helikopterin acil su inişi gerçekleştirmesinin ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. ABD Donanması unsurları, uçak gemisinden havalanan helikopterdeki kayıp personeli bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Donanması’na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopterin Umman Denizi’nde "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi.
Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3’ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.