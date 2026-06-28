ABD bir kez daha İran'a saldırdı: Sirik'te patlama sesleri

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.