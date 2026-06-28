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ABD bir kez daha İran'a saldırdı: Sirik'te patlama sesleri

ABD bir kez daha İran'a saldırdı: Sirik'te patlama sesleri

00:4328/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
AA
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ABD, İran'ın Sirik şehrinde bir iletişim kulesine saldırı düzenledi.
ABD, İran'ın Sirik şehrinde bir iletişim kulesine saldırı düzenledi.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Amerikan medyası, ABD'nin bugün İran’ın Hürmüz’deki bir tankere daha saldırısına yönelik yeniden İran’a saldırı düzenlediğini yazdı.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

İletişim kulesi hedef alındı

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.



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