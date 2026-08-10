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İngiltere'de İsrail'e soğuk duş: Halkın yüzde 47'si göçmen istemiyor

İngiltere'de İsrail'e soğuk duş: Halkın yüzde 47'si göçmen istemiyor

22:08, 10/08/2026, Pazartesi
AA
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İngiltere'de İsrail'e soğuk duş: Halkın yüzde 47'si göçmen istemiyor
İngilizlerin yüzde 69'u İsrail'den gelen göç seviyesini çok yüksek buluyor.

İngiltere'de YouGov tarafından yapılan araştırma, İsrail'den ülkeye daha az göçmen gelmesini veya hiç göçmen gelmemesini isteyenlerin oranının son 10 yılda yüzde 39'dan yüzde 47'ye yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmada İngilizlerin yüzde 69'u son 10 yıldaki göç seviyesinin çok yüksek olduğunu belirtirken, göçün ülke için çoğunlukla kötü olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 43'e ulaştı.

İngiltere'de yapılan anket, halkın yaklaşık yarısının İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini istediğini ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 2016-2026 yıllarında göçe ilişkin kamuoyu tutumundaki değişimi karşılaştıran anket yaptı.

"İsrailliler gelmesin" diyenlerin oranı yüzde 47'ye yükseldi

Ankete göre, İngilizlerin Rusya, İsrail, Hindistan ve ABD'den gelen göçmenlere yönelik tutumu 2016'ya kıyasla daha olumsuz hale geldi.

Buna göre, İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini isteyenlerin oranı 2016'da yüzde 39 iken bu oran 2026'da yüzde 47'ye yükseldi. Böylelikle, İsrail'den göçmen gelmesine olumsuz yaklaşanların oranında 8 puanlık artış kaydedildi.

YouGov'un değerlendirmesinde, bu artışın muhtemelen, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik tutumun kötüleşmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İngilizlerin yüzde 69'una göre son 10 yılda ülkeye göç "çok yüksek"

Ankete göre ayrıca, İngilizlerin yüzde 69'u son 10 yılda ülkeye göçün çok yüksek olduğunu belirtti. Bu oran, aynı sorunun yöneltildiği 2016'da yüzde 70 olarak kaydedilmişti.

Katılımcıların yüzde 43'ü göçün İngiltere için "çoğunlukla kötü" olduğunu ifade etti. Bu oran, 2016'ya göre 10 puanlık artışa işaret etti.

Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 21'i göçün ülke için "çoğunlukla iyi" olduğunu, yüzde 29'u da göçün "hem iyi hem kötü etkileri" bulunduğu görüşünü paylaştı.


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Başlıklar :anketgazzegöçgöçmenİngilizlerİngiltereYouGov
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