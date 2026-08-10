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ABD kavruluyor: Tarihinin en sıcak ayını yaşadı

ABD kavruluyor: Tarihinin en sıcak ayını yaşadı

23:22, 10/08/2026, Pazartesi
AA
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ABD kavruluyor: Tarihinin en sıcak ayını yaşadı
Bilim insanları, gece sıcaklıklarındaki artışın "insan kaynaklı" iklim değişikliğinin belirgin bir göstergesi olduğuna dikkati çekiyor.

ABD ana karasında Temmuz ayı, 24,94 dereceye ulaşan ortalama sıcaklığıyla Temmuz 1936'daki rekoru kırarak tarihin en sıcak ayı oldu. Alaska hariç ana karanın genelinde etkili olan bu aşırı sıcaklarda ve rekor seviyede, özellikle gece sıcaklıklarında yaşanan artış belirleyici bir rol oynadı.

ABD ana karasında temmuz, yaklaşık 25 dereceyi bulan ortalama sıcaklığıyla en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verilerine göre, Alaska ve Hawaii​​​​​​​ dışındaki 48 eyaleti kapsayan ana karada ortalama sıcaklık 24,94 derece olarak ölçüldü.

Bu değer, kuraklık döneminin yaşandığı Temmuz 1936'daki rekoru yaklaşık 0,13 derece aştı.

Alaska genelinde ise mevsim normallerinin altında sıcaklıklar gözlenirken ana karanın genelinde hakim olan aşırı sıcaklar özellikle Güneybatı, Kuzey Ovaları ve Güneydoğu bölgelerinde etkili oldu.

Ortalama sıcaklık rekorunun 24,94 derece ile kırılmasındaki en önemli etkenin gece sıcaklıklarındaki artış olduğu belirtildi.

Bilim insanları, gece sıcaklıklarındaki bu artışın "insan kaynaklı" iklim değişikliğinin belirgin bir göstergesi olduğuna dikkati çekiyor.


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Başlıklar :ABDtemmuzsıcaklıkrekor
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