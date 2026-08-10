Alevler dünyayı sardı

Fransa ve İspanya’daki yangınlarda 300 binden fazla kişi yerinden olurken, Kanada’da 3,4 milyon hektardan fazla alan yandı. Uzmanlar, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları ve kuraklığı artırarak yangınların süresini ve şiddetini yükselttiği uyarısında bulunuyor.

AKDENİZ’DE RİSK BÜYÜYOR

Türk Toraks Derneği’nin derlediği verilere göre yangınlar küresel ölçekte ağır bir tablo oluşturuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, iklim değişikliğinin yangınların çıkış nedenlerinin tamamını açıklamadığını ancak sıcaklık ve kuraklığı artırarak yangınların büyümesi için daha elverişli şartlar oluşturduğunu belirtti. Aykaç, IPCC verilerine göre Akdeniz’de sıcaklık artışının 3 dereceye ulaşması halinde yangın yönetimine bağlı olarak yanan orman alanlarının yüzde 96 ila 187 oranında artabileceğini söyledi.

300 BİN TAHLİYE

Fransa’da yılbaşından 27 Temmuz’a kadar 116 bin 85 hektar alanın yandığı belirtilirken, büyük yangınlar nedeniyle bölgede geniş çaplı tahliyeler yapıldı. Fransa ve İspanya’daki yangınlarda 300 binden fazla kişi yerinden edildi. Avrupa Birliği de iki ülkeye hava ve kara ekipleriyle destek gönderdi.

Kuzey Amerika’da da yangın bilançosu ağırlaştı. Kanada’da 26 Temmuz itibarıyla 932 aktif yangın bulunurken, yılbaşından bu yana yaklaşık 3 milyon 447 bin hektar alan kül oldu. ABD’de ise yılbaşından bu yana çıkan 41 binden fazla yangında yaklaşık 1,58 milyon hektar alan zarar gördü. Türkiye’de de 2025 yılında 3 bin 224 orman yangını meydana geldi ve 81 bin 472 hektar ormanlık alan zarar gördü.

DUMAN DA TEHDİT

Uzmanlar, yangınların yalnızca alevlerin ulaştığı bölgeleri değil, kilometrelerce uzaktaki yerleşimleri de tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Dr. Dilara Esmen, yangın dumanındaki ince partiküllerin akciğerlerin derinlerine ulaşarak kalp ve akciğer hastalıklarını tetikleyebileceğini, ağır vakalarda erken ölüme yol açabileceğini belirtti.

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