Türkiye’ye girişi yasaklansın

Dedelerinden kalan ağaçlardan elde ettiği zeytinyağıyla uluslararası ödül kazandı

Çanakkale'de 4. kuşak zeytincilik yapan girişimci, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen zeytinlerden elde edilen yağlarla Brüksel Tadım Enstitüsünden uluslararası lezzet ödülünü aldı. Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Çağlar Beceren, "Dünyada isim yapmış, konusunda uzman olan şeflerimizin takdiriyle bir derecelendirme oldu. Ben buna aslında 'ödül' demiyorum. Bu konuda biliyorum ki birçok ödül almış meslektaşlarımız var. Biz bunu bir adım olarak görüyoruz" dedi.