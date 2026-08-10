Türkiye’ye girişi yasaklansın
Esed rejiminin Suriye halkına yönelik katliam ve baskı politikalarına verdiği destekle bilinen, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve iftiralarıyla gündeme gelen Suriyeli şarkıcı Ali Deek’in Hatay’da sahneye çıkarılmak istenmesi büyük tepki çekti.
Deek’in, Hatay Samandağ’da düzenlenecek Samfest 2026’nın kapanışında sahne alacağı duyuruldu. Türkiye İşçi Partili (TİP) Emrah Karaçay yönetimindeki Samandağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival kapsamında Deek’in 29 Ağustos’ta Atatürk Sahil Parkı’nda konser vereceği açıklandı. Ancak bu karar, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Rejime bağlılığı nedeniyle Suriye’ye giremeyen şarkıcının, Türkiye’de festivale dahil edilmesi tepkinin dozunu arttırdı. Samfest organizasyon ekibi, 29 Ağustos’ta planlanan Deek konserinin ertelendiğini açıkladı. Organizasyonun resmi açıklamasında, “Ali Al Deek konserimiz elimizde olmayan sebeplerden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni konser tarihi en kısa sürede tüm resmi hesaplarımız üzerinden sizlerle paylaşılacaktır” denildi. “İleri bir tarihe ertelendi” ifadesi de yeni bir tartışma başlattı. Deek’in Samfest programından çıkarılmasının yeterli olmayacağına dikkat çeken bağımsız avukatlar, Deek’in Türkiye’ye girişinin de yasaklanması için hukuki girişim başlattı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.