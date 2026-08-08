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Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı: Bakan Göktaş ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı: Bakan Göktaş ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

18:20, 08/08/2026, Cumartesi
DHA
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Türkiye’nin konuştuğu Doğan ailesi için aile danışmanlığı süreci başlatıldı: Bakan Göktaş ‘Planlamaları yaptık’ diyerek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evliliklerinin 34'üncü yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan Doğan ailesi için aile danışmanlığı sürecini başlattıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ailecek Anıtkabir'i ziyaretleri sonrası sosyal medyada gündem olan Adıyamanlı aileye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ailecek Anıtkabir'i ziyaretleri sonrası sosyal medyada gündem olan Adıyamanlı aileye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Göktaş, "Adıyaman’daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık...

Bakan Göktaş, "Adıyaman’daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık...

Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil; bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli, ailemizin üzerinde; biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. Çünkü bizim için mesele yalnızca bir ihtiyacı karşılamak değil; bir ailenin güçlenmesine, çocuklarımızın güvenle büyümesine ve geleceğe umutla bakmasına eşlik etmek. Devletimizin şefkat eli, ailemizin üzerinde; biz de güzel kızlarımızın yanında olmaya, yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da gündem oldular


Doğan ailesi, geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraf ve videolarla da sosyal medyada gündem oldu. İleri yaşta anne ve baba olan çiftin, 8 yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettiği anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, aileye ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında geniş ilgi gördü.

Sosyal medyada da gündem oldularDoğan ailesi, geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraf ve videolarla da sosyal medyada gündem oldu. İleri yaşta anne ve baba olan çiftin, 8 yaşındaki ikiz kızlarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettiği anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, aileye ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında geniş ilgi gördü.

Baba Abuzer Doğan konuşmasında, "34 yıl çocuk bekledik olmadı. Zamanında doktorlar tavsiye etti, dediler ki tıptan geri kalmayın, tıp ilerliyor. Bizler de tıptan geri kalmadık devam ettik. Aynı anda işte bize sürpriz gibi oldu. Ben mutluyum, Herkes mutlu olsun, huzur dolsun. Ben işten geliyordum kahvehaneye, sonra gece 12.00’de eve geliyordum ve kavga ediyorduk. Her zaman olaylar çıkıyordu. Şimdi işten çıkınca direkt evime geliyorum. Çocuk bakmak zor ama senin çocuğun olduktan sonra çocuk bakması hiç zor değil. Her ikisi de benimle beraber yatıyor. Annesine bakıyorlar, sonra gelip bana sarılarak yatıyorlar" ifadelerini kullandı.


Baba Abuzer Doğan konuşmasında, "34 yıl çocuk bekledik olmadı. Zamanında doktorlar tavsiye etti, dediler ki tıptan geri kalmayın, tıp ilerliyor. Bizler de tıptan geri kalmadık devam ettik. Aynı anda işte bize sürpriz gibi oldu. Ben mutluyum, Herkes mutlu olsun, huzur dolsun. Ben işten geliyordum kahvehaneye, sonra gece 12.00’de eve geliyordum ve kavga ediyorduk. Her zaman olaylar çıkıyordu. Şimdi işten çıkınca direkt evime geliyorum. Çocuk bakmak zor ama senin çocuğun olduktan sonra çocuk bakması hiç zor değil. Her ikisi de benimle beraber yatıyor. Annesine bakıyorlar, sonra gelip bana sarılarak yatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Zeynep Doğan da, "Biz daha önceden yetim gibiydik. Çok şükür çocuklar olunca evimiz tatlandı. Evimiz daha güzel oldu, keyfimiz yerine geldi ve mutluyuz. Bizler hep beraber yemek yiyoruz, hep beraber uyuyoruz. Kurban olurum onlara" diye konuştu.


Zeynep Doğan da, "Biz daha önceden yetim gibiydik. Çok şükür çocuklar olunca evimiz tatlandı. Evimiz daha güzel oldu, keyfimiz yerine geldi ve mutluyuz. Bizler hep beraber yemek yiyoruz, hep beraber uyuyoruz. Kurban olurum onlara" diye konuştu.
Başlıklar :Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıMahinur Özdemir Göktaşİkiz
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