Ünlü fenomen ikiz kızları olan yaşlı çiftin 3 yıllık kirasını ödedi
Adıyaman’da yaşayan 65 yaşındaki Abuzer Doğan ile 60 yaşındaki eşi Zeynep Doğan, 34 yıllık çocuk hasretinin ardından tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. İkiz kızları şu an 8 yaşında olan çift, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hayırseverler ikiz kızların daha iyi bir eğitim alması için harekete geçti. Onlardan biri aileye merkezi bir bölgeden ev tutarak 3 yıllık kiralarını peşin ödeyen ünlü fenomen oldu.
42 yıldır evli olan Doğan çifti, uzun yıllar süren çocuk özlemlerinin ardından dünyaya gelen Tekbir Gül ve Havva Gül isimli ikiz kızlarıyla yeni bir hayata başladı.
Çiftin, bugün 8 yaşında olan çocukları ilkokul 2. sınıfta eğitim görüyor.
Evlendikten 34 yıl sonra ikiz kızlarının dünyaya gelmesiyle birlikte evlerinde büyük bir mutluluk yaşandığını ifade eden Doğan çifti, yıllar sonra anne ve baba olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti.
71 yaşındaki Abuzer Doğan ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan ikiz kızları ile birlikte daha iyi eğitim alabilmeleri için merkeze taşındı. Ünlü isim Doğan ailesinin 3 yıllık kirasını peşin ödedi.
Kirayı ödeyen kişinin sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 'Ankara Abisi' kullanıcı isimli Yasin Oyanık olduğu ortaya çıktı.
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