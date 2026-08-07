Batı Trakya'da 600 yıllık gelenek binleri buluşturdu
Yunanistan'da aynı tarihlere denk getirilen çeşitli organizasyonlara rağmen, Batı Trakya'da yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip Seyyid Ali Sultan Anmaları bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Alternatif etkinliklere Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı başta olmak üzere üst düzey yetkililerin katılması, Atina'nın Batı Trakya Türklerinin dini ve kültürel temsil alanına yönelik yeni bir strateji izlediği yönündeki değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı. Uzun yıllardır müftülük, vakıf yönetimleri ve azınlık eğitimi üzerinden süren tartışmaların son dönemde kültürel ve dini organizasyonlara da yansıdığı belirtiliyor. Öte yandan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'in Batı Trakya ziyareti kapsamında SEÇEK Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri'ne katılması, Gümülcine'de temaslarda bulunması ve inanç önderleriyle bir araya gelerek birlik mesajı vermesi dikkat çekti.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.