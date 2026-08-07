Misafirlikte patlayan mutfak eşyası Eliz'in yüzünü ve vücudunu yaktı

Tedavi sürecinde beslenmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Çakır, "Doktorumuz, ilaçların yanı sıra özellikle protein ağırlıklı beslenmesini önerdi. Bunun derinin iyileşmesini hızlandırdığını söyledi. Ayrıca yaşadığı olayın psikolojik etkilerini en aza indirmek için kızımızı 2 yıl boyunca pedagoga götürdük. Bu süreçte büyük destek aldık" ifadelerini kullandı.





Benzer olayların yaşanmaması için ailelere uyarılarda bulunan Çakır, "Bebeği ve çocuğu olan anneler mutlaka dikkat etsinler. Çocuklar bu konuda bilinçsiz oluyor. Konserveler çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalı. Mümkünse evde yapılmamasını tavsiye ediyorum. Yapılacaksa da mutlaka çocukların ulaşamayacağı şekilde ve üzeri örtülerek muhafaza edilmeli" dedi.