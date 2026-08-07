Misafirlikte patlayan mutfak eşyası Eliz'in yüzünü ve vücudunu yaktı
Mersin’de 9 aylıkken misafirlikte mutfaktaki bir eşyanın patlaması nedeniyle yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz bebek, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Anne Gül Güven Çakır, benzer acıların yaşanmaması için ailelere uyarılarda bulundu.
Mersin’de yaşayan Mustafa ve Gül Güven Çakır çiftinin kızları Eliz, 2023 yılının Eylül ayında henüz 9 aylıkken gittikleri misafirlikte yaşanan talihsiz olayda ağır yaralandı.
İddiaya göre, evde bulunan köpek, Eliz bebeğin ağzındaki emziği alarak mutfağa kaçtı. Emekleyerek köpeğin peşinden mutfağa giden Eliz’in bulunduğu sırada, yaklaşık 2 saat önce hazırlanan domates konservesi kavanozları patladı. Patlamayla yüzü ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Eliz bebek, aylar süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Şu anda 3,5 yaşında olan Eliz’in yüzünde herhangi bir iz ya da leke bulunmuyor.
Yaşadıkları o anları anlatan anne Gül Güven Çakır, "Bu olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı. Bir gün bir misafirliğe gitmiştik. Gittiğimiz evde köpek de vardı. Bebeğim emekliyordu o sıralarda. Köpek oyuncak zannedip bebeğimin ağzından emziği alıp kaçıyor. Bebeğim emziğini almak için köpeğin peşinden gidiyor. O sırada birden patlama sesi ve bebeğimin çığlığını duyduk. Direk bebeğimin yanına koştuk ve gördüğümüz manzara konservelerin patladığıydı" dedi.
Olayın ardından ilk müdahaleyi soğuk suyla yaptıklarını belirten Çakır, "Direkt banyoya götürüp akan suyun altında 15 dakika beklettik. Ardından hiç vakit kaybetmeden hastaneye götürdük. Hastanede ilk olarak deri soyma işlemi yapıldı. Daha sonra tedaviler ve sargılar uygulandı. Yurt dışından özel bir suni deri getirttik ve uygulandı. Ardından doktorun önerdiği ilaçlar ve kremler kullanıldı. Hastanede 2 hafta kaldık. Bunun bir haftası yoğun bakımda, bir haftası normal serviste geçti. Eve çıktıktan sonra da yaklaşık 5-6 ay boyunca tedavimiz devam etti. Şu anda bebeğim 3,5 yaşında. Hiçbir sorun kalmadı, lekesi yok, izi yok ve gayet sağlıklı" diye konuştu.
Tedavi sürecinde beslenmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Çakır, "Doktorumuz, ilaçların yanı sıra özellikle protein ağırlıklı beslenmesini önerdi. Bunun derinin iyileşmesini hızlandırdığını söyledi. Ayrıca yaşadığı olayın psikolojik etkilerini en aza indirmek için kızımızı 2 yıl boyunca pedagoga götürdük. Bu süreçte büyük destek aldık" ifadelerini kullandı.
Benzer olayların yaşanmaması için ailelere uyarılarda bulunan Çakır, "Bebeği ve çocuğu olan anneler mutlaka dikkat etsinler. Çocuklar bu konuda bilinçsiz oluyor. Konserveler çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalı. Mümkünse evde yapılmamasını tavsiye ediyorum. Yapılacaksa da mutlaka çocukların ulaşamayacağı şekilde ve üzeri örtülerek muhafaza edilmeli" dedi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.