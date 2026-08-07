34 yıl sonra anne baba olmuşlardı: Yıllarca komşu tarafından dolandırıldıkları ortaya çıktı
34 yıl süren çocuk özleminin ardından tüp bebek tedavisiyle evlat sahibi olan Abuzer ve Zeynep Doğan çiftinin yaşadığı mağduriyet gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada hikâyeleriyle geniş kitlelere ulaşan çiftin, yıllar boyunca aynı mahallede yaşayan bir kişi tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.
Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep Doğan çifti, evliliklerinin ilk yıllarından itibaren çocuk sahibi olabilmek için uzun yıllar mücadele verdi. İki kez hamile kalan Zeynep Doğan'ın bebeklerini anne karnında kaybetmesinin ardından çift Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta birçok kez tedavi gördü. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için evlerini satan Doğan çifti, 34 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olarak hayallerine kavuştu.
Ancak ailenin yaşadığı zorlukların bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Öğretmen, Doğan ailesinin yıllarca farkında olmadan büyük bir mağduriyet yaşadığını anlattı.
BANKA KARTI GELMEDİ SANDILAR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Zeynep Öğretmen, Abuzer Doğan'ın tek geçim kaynağının yaklaşık 16 bin liralık maaşı olduğunu belirterek, eşinin de emekli olabilmesi için yıllarca sigorta primlerini düzenli şekilde ödediğini söyledi. İki yıl önce Zeynep Doğan'ın emeklilik hakkı kazandığını, bankadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kendilerine kartın daha sonra gönderileceğinin bildirildiğini aktaran Zeynep Öğretmen, ancak emekli maaşı kartının aileye hiç ulaşmadığını ifade etti.
2 YIL BOYUNCA EMEKLİ MAAŞINI BAŞKASI ÇEKMİŞ
Dernek olarak aileyle tanıştıktan sonra gelir durumunu araştırdıklarını belirten Zeynep Öğretmen, Zeynep Doğan adına emekli maaşı bağlandığını öğrendiklerini söyledi. Yapılan incelemede, emekli maaşının yaklaşık iki yıl boyunca her ay düzenli olarak çekildiğinin ortaya çıktığını belirten Zeynep Öğretmen, banka kartının posta yoluyla gönderildikten sonra mahalleden biri tarafından ele geçirildiğini ve maaşın bu kişi tarafından çekildiğinin tespit edildiğini dile getirdi.
"ÇOCUKLARIMA ZARAR VERİR" KORKUSUYLA SESSİZ KALDI
Yaşanan olaya rağmen Abuzer Doğan'ın şikayetçi olmak istemediğini söyleyen Zeynep Öğretmen, bunun nedenini sorduğunda Doğan'ın, "Kim olduğunu bilmiyorum. Allah korusun, çocuklarıma bir zarar verir" sözleriyle endişesini dile getirdiğini aktardı. Zeynep Öğretmen, kartın daha sonra yenilendiğini ve Zeynep Doğan'ın son birkaç aydır emekli maaşını kendisinin almaya başladığını belirtti.
YENİ YUVALARININ 3 YILLIK KİRASI PEŞİN ÖDENDİ
Dernek Başkanı, aileye yönelik destek çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı. İlk etapta Doğan ailesinin yaşadığı evin tamamen yenilenmesinin planlandığını ancak evin hisseli olması nedeniyle bu projeden vazgeçildiğini belirten Zeynep Öğretmen, Abuzer Doğan'ın da başka hak sahipleri bulunduğu için böyle bir masraf yapılmasını istemediğini ifade etti.
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