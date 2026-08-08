Afetlere karşı seyyar hastane kurulacak
Deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için konteyner tabanlı seyyar hastane kompleksleri kurulacak.
Kısa sürede afet bölgesine ulaştırılarak hizmete alınması planlanan mobil sağlık merkezlerine ilişkin ihalenin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Modüler yapıda tasarlanacak konteyner hastaneler, sabit sağlık tesislerinin hasar görmesi ya da kapasitesinin yetersiz kalması durumunda alternatif sağlık altyapısı olarak kullanılacak. İhtiyaca göre farklı afet bölgelerine taşınabilecek kompleksler, kısa sürede kurulabilecek ve bölgenin şartlarına göre genişletilebilecek. Seyyar hastanelerde ilk müdahalenin yanı sıra triyaj, acil tedavi, gözlem ve sağlık ekiplerinin koordinasyonu gibi hizmetlerin de aynı merkezde yürütülmesi planlanıyor. Böylece özellikle büyük afetlerde yaralılara sahada daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulması ve sabit hastaneler üzerindeki yükün azaltılması amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle, afetlerin ardından sağlık tesislerinin devre dışı kaldığı bölgelerde hizmetlerin kesintisiz sürdürülebileceği taşınabilir bir sağlık altyapısı oluşturulacak.
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