Ziynet haczinde AYM'den hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), haciz sırasında adreste bulunmayan bir kadının, yalnızca eşi işlem sırasında orada olduğu için hacizden haberdar sayılmasını hak ihlali olarak değerlendirdi.
Karara konu olayda, bir borç nedeniyle çiftin kayınpederine ait şirket adresinde haciz yapıldı ve kasadaki ziynet eşyalarına el konuldu. Takıların kendisine ait olduğunu belirten kadın dava açtı. İlk derece mahkemesi, fotoğraf ve tanık beyanlarını dikkate alarak ziynetlerin kadına ait olduğuna hükmetti. Ancak üst mahkeme, hacizde bulunan eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesiyle kadının da aynı gün işlemden haberdar olduğunu kabul ederek davayı süre yönünden reddetti. AYM ise haczin kadının evinde değil, kayınpederinin şirketinde yapıldığına dikkat çekerek kadına herhangi bir bildirim yapılmadığını vurguladı. AYM, hak ihlali kararı vererek dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.
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