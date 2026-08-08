Tırnakları sökülmüş kolu kırılmıştı

Türk Hava Kuvvetleri’nin cesur pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel’in, Rumlar tarafından esir alındıktan sonra işkenceyle şehit edilişinin üzerinden 62 yıl geçti. Kıbrıs’ın Erenköy bölgesinde Kıbrıs Türk mücahitlerinin direnişine destek vermek ve Rum saldırılarını püskürtmek amacıyla filo komutanı olarak Eskişehir’den görevlendirilen Topel’in uçağı, görev dönüşü yerden açılan ateş sonucu isabet alarak düştü. Paraşütle atlayıp sağ kurtulan Cengiz Topel, Rumlar tarafından esir alındı ve ağır işkencelere maruz kalarak 8 Ağustos 1964’te şehit edildi.

NAAŞI HASTANEYE GETİRİLDİ

O dönem Topel’in naaşını teslim alıp ilk incelemeyi yapan hekimlerden biri, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde görevli Kıbrıslı Türk Doktor Zihni Uzman’dı. Şehit pilota yapılan işkencenin izlerine bizzat tanıklık eden Uzman, şahit olduklarını Yeni Şafak’a anlattı. Cengiz Topel’in bedeninin her yerinde ağır işkence izleri olduğunu belirten Uzman, “Ben Lefkoşa Genel Hastanesi’nde nöbetçi hekimdim. Topel’in naaşı Birleşmiş Milletler (BM) refakatinde hastanemize getirildi” dedi.

BEDENİ İŞKENCE İZLERİYLE DOLUYDU

Otopsiye katılmadığını ancak naaşı ilk gördüğünde işkencenin boyutunun çok açık şekilde ortada olduğunu ifade eden Uzman, “Vücudunun her yerinde yaygın morluklar ve deri altı kanamaları vardı, her yeri kıpkırmızıydı. Darp izleri bulunuyordu. Sol kolu kırıktı, tırnakları ezilmiş, bazıları ise sökülmüştü. İşkencenin izleri bedeninin tamamına yayılmıştı” diye konuştu. Doktor Uzman şunları kaydetti: “Kendisi Rumlara sağ olarak teslim olmuştu. Ağır işkenceler sonucunda şehit olmuştu. Naaşı cerrahlara teslim ettik, otopsiyi onlar gerçekleştirdi. Ben cephede görev yapan bir doktordum. Çok sayıda yaralı ve şehit gördüm ancak Cengiz Topel’in naaşındaki kadar ağır ve sistematik bir işkenceye daha önce hiç tanık olmamıştım. Sağ bir insana bu şekilde eziyet edilerek öldürülmesi unutulacak bir olay değil.”

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