Kanun nasıl işleyecek?

Teklifin yasalaşmasıyla gerçekleştirilmesi öngörülen düzenlemeler ve kanunun işleyişi şöyle olacak:

MGK KARARI ŞART

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte otomatik olarak tahliye veya infaz ertelemesini öngörmüyor. Buna göre soruşturmaların ertelenmesi, kovuşturmaların durdurulması ve infazların ertelenmesi gibi hükümler, ancak PKK/KCK’nın fiili varlığına son verdiğinin ve elindeki tüm silah ile mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulanabilecek. Bu şart gerçekleşmeden hiçbir hüküm yürürlüğe girmeyecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun yalnızca PKK/KCK ve bağlı yapılanmalar kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ancak, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları, 1 Haziran 2005 öncesinde işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar, örgüt mensuplarının şahsi suçları, düzenleme dışında tutuluyor. Diğer terör örgütleri ile adli suçlar da kapsamda yer almıyor.

SORUŞTURMALAR BEKLEMEYE ALINACAK

MGK kararının ardından kapsam dahilindeki dosyalarda soruşturma ve kovuşturmalar suçun niteliğine göre 5 veya 10 yıl süreyle ertelenecek. Bu süreçte dava zaman aşımı işlemeyecek. Erteleme süresi boyunca yeni bir terör suçu işlenmesi halinde dosyalar yeniden açılacak. Suç işlenmemesi halinde ise dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilecek.

İNFAZLAR DA HAKİM KARARIYLA ERTELENECEK

Kesinleşmiş mahkumiyetler bakımından da otomatik tahliye olmayacak. İnfaz hakimleri, toplam ceza süresine göre 5 veya 10 yıllık infaz ertelemesi kararı verebilecek. Erteleme süresi boyunca yeni terör suçu işlenirse cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek. Süre sorunsuz tamamlanırsa ceza infaz edilmiş sayılacak.

BAŞVURU GEREKLİ

Kanundan yararlanmak isteyenler için yazılı başvuru zorunluluğu getiriliyor. MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kişiler altı ay içinde Cumhuriyet başsavcılıklarına veya yetkilendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunacak. Başvuru yapmayanlar bakımından mevcut yargılama ve infaz süreci aynen devam edecek.

SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Türkiye’ye dönen örgüt mensuplarının teslim ettiği silah, mühimmat ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulamanın usul ve esasları İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarınca belirlenecek.

GÖREVLİLERE HUKUKİ GÜVENCE

Teklif, kanunun uygulanması kapsamında görev yapan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olan milletvekilleri dahil kamu görevlileri için de hukuki, idari ve cezai sorumsuzluk hükmü getiriyor. Düzenleme, süreç kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin bu görevleri nedeniyle sorumluluk taşımayacağını öngörüyor.

Gündem

MGK'dan 8 maddelik bildiri: İstikrar ve refah vurgulu 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' mesajı

Gündem

Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye devletimizin sarsılmaz iradesidir

Gündem

Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetleri temel ölçü