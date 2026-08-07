Şehit yakını ve gazilere 52 bin 608 istihdam

Şehit yakınları ve gazilere yönelik 9 maddelik kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edildi. Görüşmeler sırasında bugüne kadar sağlanan haklara ilişkin veriler de kamuoyuyla paylaşıldı.

2012’DE GENİŞLETİLDİ

Komisyonda verilen bilgiye göre, 2002 yılına kadar terörle mücadelede şehit olan güvenlik görevlilerinin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınırken, 2012’de yapılan düzenlemeyle bu hak iki kişiye çıkarıldı. Aynı düzenlemeyle hak sahiplerinin eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması sağlanırken, ilkokul ve ortaokul mezunu gazi ve malullerin memur olmasının önü açıldı. İstihdam hakkındaki 45 yaş sınırı kaldırılırken, uygulamanın kapsamı da genişletildi.

ON BİNLERCE ŞEHİT YAKININA İSTİHDAM

Yapılan düzenlemeler sonucunda, 1995-2002 döneminde 6 bin 315 olan kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi yakını sayısı, 2026 yılında gerçekleştirilen 661 yeni atamayla birlikte 52 bin 608’e yükseldi. Komisyonda ayrıca, erbaş ve er statüsündeki gazilerin aylıklarının artırıldığı, ağır engelli gazilere yönelik bakım desteğinin yükseltildiği, faizsiz konut kredisi imkanının genişletildiği, şehit yakınlarına ÖTV muafiyetli araç alımı ve doğal gaz indirimi gibi sosyal hakların hayata geçirildiği belirtildi.

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