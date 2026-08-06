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Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli Yetkinlik Hamlesi ile küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli Yetkinlik Hamlesi ile küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz

15:42, 06/08/2026, Perşembe
DHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milli Yetkinlik Hamlesi ile küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Yetkinlik Hamlesi 2. Yıl Dönümü Etkinliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli Yetkinlik Hamlemizi Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak, küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz. Geçen yıl ihracatımız 10 milyar doları aştı, dünyanın 11'inci ihracatçı ülkesi konumundayız. Türkiye artık küresel bir oyuncu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Milli Yetkinlik Hamlesi 2'nci Yıl Dönümü Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

'YOLA ERKEN ÇIKMANIN AVANTAJINI YAŞIYORUZ'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Savunma sanayinde tam bağımsızlığın temel şartı, milli teknolojilerimizi üretmek ve bu teknolojileri geliştirecek milli yetkinlikleri kalıcı hale getirmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinde ortaya koyduğumuz güçlü irade, Türkiye’yi kritik teknolojilerde kendi imkan ve kabiliyetlerine dayanan bir ülke konumuna taşımıştır. Bugünkü küresel ortam savunma sanayini çok daha kritik bir hale getirmiştir. Bugün artık dünyada her yerde güvenlik konuşuluyor. Jeopolitik gerilimlerin yükseldiği, güvenlik endişelerinin arttığı, risklerin, belirsizliklerin yükseldiği bir ortamdayız. Bunu bölgemizde de çok sıcak bir şekilde yaşıyoruz. Bu ortamda savunma sanayinin önemi, eskisinden çok daha anlaşılır hale geldi. Avrupa, tabiri caizse uyandı, savunma sanayine çok daha fazla yatırım yapmaya çalışıyor. Biz bu ortamı çok önceden fark edip, yola çıkan bir ülkeyiz. Yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz" dedi.

'BEYAZ YAKA İLE MAVİ YAKA TAMAMLAYICI ZİNCİR KURMAKTADIR'

Yılmaz, bir teknolojinin tasarlanması kadar üretilmesinin, test edilmesinin, bakımının yapılmasının ve sahada sürdürülebilir kılınmasının da yüksek yetkinlik gerektirdiğini kaydederek, "Yeni dönemde ünvanların değil, yapılan işin niteliğinin ve ortaya konulan yetkinliğin değer gördüğü bir çalışma kültürünü güçlendirmeliyiz. Mühendislik bilgisi ile teknisyenlik tecrübesini aynı hedefte buluşturamadığımız sürece teknolojik kapasitemizi tam olarak üretim gücüne dönüştüremeyiz. Milli Yetkinlik Hamlesi, beyaz yaka ile mavi yaka arasında tamamlayıcı bir zincir kurmaktadır. Teknik insan kaynağımız, savunma sanayimizin üretiminin merkezinde bulunan stratejik bir güçtür. Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi; sanayileşme, istihdam ve milli güvenlik politikamızın bir parçası konumundadır. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığımızın iş birliğiyle oluşan ELMAS Programı, okullar ile üretim sektörü arasındaki mesafeyi kısaltmış oluyor" diye konuştu.

KESİNTİSİZ YETKİNLİK YOLCULUĞU

Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu, Savunma Sanayii Başkanlığı ve üniversitelerin iş birliğiyle savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yükseköğretim programlarıyla daha da güçlendirdiklerini kaydetti. Yılmaz, gençlerin savunma sanayine yönelmesinin, Türkiye'nin teknolojik geleceğine ortak olma iradesi olduğunu, bu nedenle liseden üniversiteye, üniversiteden uzmanlığa ve yöneticiliğe uzanan kesintisiz bir yetkinlik yolculuğu oluşturduklarını; Savunma Sanayii Lise, Kampüs, KAPSÜL ve yükseköğrenim programlarıyla farklı yaş ve eğitim düzeylerine uygun gelişim yolları ile gençlerin fikirleri, emekleri ve yetkinlikleriyle savunma sanayine katkı sunmalarını sağladıklarını kaydetti.

'BU YIL GELENLERİN SAYISI GİDENLERİN SAYISINDAN İKİ KAT FAZLA'

Yılmaz, "Tam bağımsızlık hedefimiz, kritik teknolojileri geliştirecek insan kıymetimizi ülkemizde yetiştirmenin yanında, dünyanın farklı merkezlerindeki nitelikli insan gücünü de Türkiye'mize kazandırmayı kapsamaktadır. Bu anlayışla Milli Yetkinlik Hamlemizi Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak, küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz. Geçen yıl ihracatımız 10 milyar doları aştı, dünyanın 11’inci ihracatçı ülkesi konumundayız. Türkiye artık küresel bir oyuncu. Bu anlamda, 'Beyin Göçünden Beyin Gücüne' olarak adlandırdığımız bu programla, ülkesine dönecek gençlere motivasyon sağlamaya, süreci kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 2025 yılında ASELSAN’a yurt dışından katılanların sayısı, ASELSAN’dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaştı. Bu yıl gelenler gidenlerin iki katı fazla. Milli Yetkinlik Hamlemizin uluslararasılaşmasıyla Türkiye’nin ürün ihraç eden gücünü, bilgi, eğitim modeli ve yetkinlik yaklaşımı ihraç eden bir kapasiteyle tamamlamayı hedefliyoruz. Milli Yetkinlik Hamlesinin geride bıraktığı iki yılın en güçlü karşılığı, bu süreçte yetkinliklerini geliştiren ve savunma sanayimizin geleceğine yön vermeye hazırlanan gençlerimizdir" dedi.


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Başlıklar :savunma sanayimilli yetkinlik hamlesicevdet yılmaz
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