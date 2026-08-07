Ajda Pekkan'ı da Tarkan'ı da çarpmış: Ünlüler Ahbap'a para yağdırmış

Sanat dünyasından Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği’ne milyonlarca lira aktığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında, 2023 yılı ve sonrasında Ahbap Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasından ne kadar bağış yapıldığı belirlendi. Hazırlanan MASAK raporunda, derneğin 2023 yılı ve sonrasındaki banka hesap hareketleri incelendi. Raporda şarkıcı, oyuncu, senarist, komedyen, sunucu ve dijital içerik üreticilerinin derneğe yaptığı bağışların toplam tutarının milyonlarca lirayı bulduğu görüldü.

6 İSİMDEN AHBAP’A 6 MİLYON LİRA

MASAK kayıtlarına göre çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi, depremzedelere yardım amacıyla derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı. Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik ile Sibel Can, Ahbap’a 1’er milyon lira gönderdi. İş insanı Nevzat Aydın da 1 milyon TL bağış yapanlar arasında. Oyuncu Tolga Çevik 997 bin 650 lira yolladı. Yalnızca bu 7 isim, dernek hesaplarına yaklaşık 7 milyon lira aktardı.

SOMER ŞEF’TEN 500, TATLITUĞ’DAN 200 BİN TL

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay, Ahbap’a 562 bin 386 lira bağışladı. Şarkıcı Ebru Gündeş, şef ve televizyon programcısı Somer Sivrioğlu ile sanatçı Genco Erkal 500’er bin lira gönderdi. Halit Ergenç iki ayrı işlemle toplam 400 bin lira bağış yaptı. Komedyen Hasan Can Kaya ise 320 bin lira yolladı. “Danla Bilic” adıyla tanınan Neslihan Damla Aktepe ile oyuncu Can Yaman ayrı ayrı 250 bin lira bağışladı. Afra Saraçoğlu, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin, Engin Akyürek, Serap Engin ve Binnur Kaya, Ahbap’a 200’er bin lira bağış yaptı. Binnur Kaya’nın yaptığı bağışa “İyi ki varsınız canlarım. Allah kolaylık versin” notunu düşmesi dikkat çekti.

“MİNNETTARIZ” NOTUYLA 100 BİN TL

Oyuncu Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, şarkıcı İrem Derici, senarist ve oyuncu Gülse Birsel ile oyuncu Burak Deniz, derneğe 150’şer bin lira gönderdi. Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu ve Elçin Sangu da 100’er bin liralık bağış yaptı. Oyuncu Salih Bademci’nin de işlem açıklamasına “Minnettarız” yazdığı görüldü.

BAĞIŞÇILAR DEĞİL PARANIN AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR

İncelenen işlemlerin büyük bölümünün 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştiği, açıklama bölümlerinde “deprem yardımı”, “bağış”, “Hatay” ve “deprem bölgesine yardım” ifadelerinin yazılı olduğu görüldü. Depremzedelere ulaştırılması amacıyla gönderilen bağışların, Ahbap Derneği’ne ulaştıktan sonra nerede kullanıldığı araştırılıyor. Söz konusu bağışların, sonraki aşamada hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı mercek altında. Bu kapsamda banka dekontları, bağış makbuzları, dernek muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılacak. Bağışların muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği, bağışçılar adına makbuz düzenlenip düzenlenmediği ve paraların belirtilen yardım faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek. Bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi halinde, bu kişilerin soruşturmanın şüphelisi değil, mağduru veya suçtan zarar göreni olabileceği değerlendiriliyor.

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