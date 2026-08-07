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Terörsüz Türkiye zirvesi

Terörsüz Türkiye zirvesi

Nur Banu Aras
04:00, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 04:06, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Terörsüz Türkiye zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yle Beştepe’de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın Meclis’e sunulmasının hemen ardından gerçekleşen zirvenin ana konusu da Terörsüz Türkiye oldu. İki lider gelinen aşamayı değerlendirirken izlenecek yol haritasını da konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın TBMM’ye sunulmasının ardından Beştepe, dün kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’e sunulan çerçeve yasa oluşturdu.

GÜNDEM ÇERÇEVE YASA

Süreçte gelinin aşamanın değerlendirildiği görüşmede, Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum da ele alındı. Bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası ve sürecin sonraki aşamaları da konuşan Erdoğan ve Bahçeli, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin takibi ve sahada atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

SIRA ‘TERÖRSÜZ BÖLGE’DE

Liderler zirvesinde iç gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasının ardından bir sonraki hedef olarak gösterdiği Terörsüz Bölge hedefi kapsamında yürütülen mekik diplomasisini Bahçeli’ye anlattığı belirtildi.

YILIN ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ve Bahçeli, dünkü görüşmeyle birlikte bu yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Üç görüşmenin üçü de Beştepe’de yapılmış oldu. Görüşmelerin ilki 21 Ocak’ta, ikincisi 30 Nisan’da yapılmıştı. İki liderin ayrıca, 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi kutlamaları sırasında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Hassasiyetle tamamlayalım

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu’nda yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda sürecin bu zamana kadar hassas bir şekilde başarıyla yürütüldüğü vurgulandı. Sürece dair hassasiyet vurgusu yapan Erdoğan, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunularak Meclis tarihi bir adım attı. Bugün çok önemli bir gündü. Süreci iyi yönettik. Aynı hassasiyetle süreci tamamlamamız gerekiyor. Ülkemizi ve bölgemizi terör tehdidinden kurtaracak bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, sürecin nihayete ermesinde yanlış anlaşılmalara ve dezenformasyonlara mahal verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanPolitikaSiyasetTerörsüz Türkiye
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