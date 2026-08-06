Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye Süreci oldu.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi.

MGK, Meclis'e sunulan çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Toplantıda bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alındı.

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