Muğla’da dört gündür kayıp olarak aranan şahıs serada ölü bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Yiğit'in cansız bedeni, evinin yanındaki serada bulundu. İlk günkü aramalarda ulaşılamayan cesedin çevreden yayılan koku üzerine bulunması nedeniyle, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu ve cesedin seraya sonradan bırakılmış olabileceği ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 4 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Ali Yiğit (41), evinin yanındaki serada ölü bulundu.
Karadere Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ali Yiğit’ten haber alamayan yakınları, geçen pazartesi günü jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekip ve Arama Kurtarma Derneği (MAG-AMESAR), Fethiye Komando Bölük Komutanlığı ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İlk gün yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Arama çalışmalarını bugün yeniden başlatan ekipler, evin çevresinden yayılan yoğun koku üzerine yakındaki serada inceleme yaptı. Serada yapılan kontrolde Mehmet Ali Yiğit’in cansız bedeni bulundu. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yiğit’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cesedin daha sonra bırakılmış olabileceği araştırılıyor
Öte yandan, cesedin ilk gün yapılan arama çalışmalarında bulunamaması sebebiyle olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve cesedin seraya daha sonra bırakılmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi.
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