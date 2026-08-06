Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor: İki kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Y.E.Y'nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, çocuğun darbeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Aile üyelerinin itirafı üzerine adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey baba B.K. "kasten öldürme", üvey dede M.K. ise "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken diğer aile üyeleri adli kontrol ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan erkek çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili üvey baba ve üvey dede tutuklandı.
Işıklar beldesinde 4 yaşındaki Y.E.Y, 24 Ocak'ta annesi Z.K. ile üvey dedesi M.K. tarafından yüksekten düştüğü iddiasıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ölümün şüpheli bulunması üzerine Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi detaylı çalışma başlattı.
Hastane raporlarında çocuğun vücudunda darbeye bağlı iz ve kırıklar bulunduğunun, bu nedenle ölümün yüksekten düşmeye bağlı olmadığının tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
Aile üyeleri de çelişkili ifadelerde bulununca anne Z.K, ikinci eşi B.K, kayınpederi M.K, kayınvalidesi A.K. ve kayınbiraderi S.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K'nin öldürdüğünü itiraf etti.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen üvey baba B.K. "kasten öldürme", üvey dede M.K. "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Anne Z.K. ile babaanne A.K. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan üvey amca S.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Anne Z.K'nin ise oğlunun ölümünden bir süre sonra B.K. ile resmi nikah kıydığı öğrenildi.
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