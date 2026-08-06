Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Uğur Mumcu açıklaması: 'Devlet bu işin peşini bırakmayacak'

"Ortada karanlık bir nokta kalmayacak, devlet muktedirdir"

Görüşmede Mumcu ailesine taziyelerini ve sürecin detaylarını ileten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi. Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar ve ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Karanlıkta kalan bir nokta varsa devlet sonuna kadar bununla mücadele edecek. Amacımız hem aile hem de toplum nezdinde en ufak bir şüphenin kalmaması. Şahısların isimleri, ideolojileri veya görüşleri önemli değil; biz devlet olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Ortada bir cinayet varsa mutlaka bir faili vardır ve devlet bunu çözmek zorundadır. Şu an Türkiye'de devlet muktedirdir. Samimiyetle bu süreci yürüteceğiz. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması önemli. Bir güç yaptıysa bu güç kimdir, hem devlet hem de sizin öğrenmeniz lazım."

Dosyadaki tüm deliller yeniden inceleniyor

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda dosyadaki tüm delil, bilgi ve bulguların en ince ayrıntısına kadar titizlikle incelendiğini kaydetti. Suikastın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı vurgulandı.