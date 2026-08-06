FETÖ hükümlüsü ihraç kıdemli albay yakalandı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Düzenlenen operasyonla Gölcük’te yakalandı
Kocaeli’de FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Gölcük’te yakalanarak, gözaltına alındı. B.G., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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