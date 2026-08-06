Samsun'da dev proje tamamlandı: Bölgeye nefes aldıracak dev yaşam alanı, ilçenin yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje; geniş yeşil alanları, spor bölümleri, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Toplam 20 bin 100 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede, 13 bin 716 metrekarelik yeşil alan Alaçam’a yeni bir nefes olacak.



