Samsun'da dev proje tamamlandı: Bölgeye nefes aldıracak dev yaşam alanı, ilçenin yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Alaçam’a kazandırdığı modern sedde yaşam alanında çalışmalar tamamlandı. Yeşil dokusu, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken proje, ilçenin yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak projelerine bir yenisini daha ekleyerek Alaçam ilçesine modern bir yaşam ve dinlenme alanı kazandırdı. Yapımı tamamlanan Alaçam Sedde Yaşam Alanı, doğayla iç içe yapısı, sosyal donatıları ve estetik tasarımıyla ilçenin yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje; geniş yeşil alanları, spor bölümleri, çocuk oyun grupları ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Toplam 20 bin 100 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede, 13 bin 716 metrekarelik yeşil alan Alaçam’a yeni bir nefes olacak.
Vatandaşların keyifle vakit geçirebilmesi için alanda çatılı piknik masaları, ormancı masaları, kent mobilyaları ve çeşmeler yer alıyor. Projede ayrıca 5 bin 503 metrekarelik yürüyüş ve bisiklet yolu ile açık havada spor yapılmasına imkân sağlayan 114 metrekarelik modern spor alanı bulunuyor. Çocuklar için ise güvenli ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri 770 metrekarelik oyun alanı oluşturuldu.
Alaçam’ın yeni sosyal buluşma noktası
Estetik dokunuşlarıyla da öne çıkan Alaçam Sedde Yaşam Alanı’nda sanatsal güneş saati ile geyik motifli taş heykel de yer alıyor.
Geniş kafeteryası ve dinlenme alanlarıyla dikkat çeken proje, Alaçam’ın sosyal hayatına canlılık katarken vatandaşlara doğayla iç içe, konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunacak.
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