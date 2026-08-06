Çatalca'da eğitim uçağı sert iniş yaptı: Öğrenci pilot yaralandı
Çatalca Bahşayiş Mahallesi'nde bulunan Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu esnasında sert iniş yapan uçak hasar görürken, hafif yaralanan öğrenci pilot tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Çatalca'da Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu için hareket eden uçakta, öğrenci pilot Baran B.'nin sert iniş yapması sonucu uçakta hasar oluştu. Pilot Baran B. hafif yaralandı.
Kaza, 17.55 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde meydana geldi. Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında öğrenci pilot Baran B. sert iniş gerçekleştirdi. İniş sonrası uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baran B. hafif yaralanarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Valilikten açıklama geldi
İstanbul Valiliği meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
06.08.2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca İlçesi Bahsayiş Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır.
Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır.
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