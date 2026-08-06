Çatalca'da eğitim uçağı sert iniş yaptı: Öğrenci pilot yaralandı

Heybeliada Deniz Harp Okulu’nda duman oluşumu

Heybeliada Deniz Harp Okulu’nun çatısında tadilat sırasında duman oluşumu meydana geldi. Olayın yangın değil sadece duman oluşumu olduğu ve kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.