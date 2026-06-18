MGK toplantısı sonrası 11 maddelik bildiri: İran-ABD anlaşması memnuniyet verici

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bildiride, iç ve dış güvenlik konuları ile bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bildiride, başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere Türkiye’nin millî birlik ve beraberliği ile devletin bekasına yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler hakkında Kurul üyelerine bilgi sunulduğu belirtildi. Son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler de toplantıda ele alındı.

'Terörsüz Türkiye' ve 'organize suçlarla mücadele' vurgusu

MGK’da, Türkiye’nin uzun vadeli güvenlik vizyonu kapsamında öne çıkan “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Bu çerçevede, hem Türkiye’nin hem de bölgenin geleceği açısından kritik öneme sahip görülen bu hedeflere ulaşılması için sürdürülen faaliyetler gözden geçirildi.

Milletin ve komşu ülkelerin terörün yol açtığı ağır yükten kurtarılması yönündeki güçlü iradenin devam ettiği vurgulandı.

Toplantıda organize suçlarla mücadele konusu da gündeme geldi. Bu kapsamda yürütülen operasyonların değerlendirildiği belirtilirken, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

"Akdeniz'de oldubittiye izin yok"

Kıbrıs meselesi de MGK gündeminde yer aldı. Türkiye’nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahını korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulandı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hak ve menfaatlerini zedeleyecek girişimlere ve Doğu Akdeniz’deki barış ortamını bozabilecek oldubittilere izin verilmeyeceği kaydedildi.

"İran-ABD anlaşması memnuniyet verici"

Bildiride, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakattan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Taraflar arasında başlayan sürecin sekteye uğratılmamasının önemine dikkat çekilirken, Türkiye’nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara aktif katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi.

Suriye, Irak ve Gazze de gündemde: Uluslarası topluma 'İsrail' çağrısı

Suriye’deki gelişmeler de MGK’da ele alındı. Ülkede barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi yönünde kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici olduğu ifade edilirken, Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün güçlendirilmesi ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çabalara Türkiye’nin desteğinin süreceği vurgulandı.

Toplantıda İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan’a yönelik politikaları da değerlendirildi.

Bildiride, Gazze’deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne yönelik saldırılar ile Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan girişimlerin bölgesel barış ve istikrar çabalarına olumsuz etki yaptığı ifade edildi.

Uluslararası toplum ise İsrail yönetiminin evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi.

Irak ile ilişkiler de toplantının önemli başlıklarından biri oldu. Türkiye ile Irak arasında her alanda geliştirilen stratejik nitelikli iş birliğinin yeni Irak hükümeti döneminde de sürdürülmesi yönündeki güçlü irade teyit edildi. Irak’taki istikrar ve güvenlik ortamının korunmasına verilen desteğin devam edeceği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Afrika ve Kafkasya'daki son durum...

MGK’da Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum da değerlendirildi. Çatışmaların daha da tırmanmasının ve özellikle Karadeniz başta olmak üzere çevre bölgelere yayılmasının risklerine dikkat çekildi. Bu kapsamda taraflara, adil ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için en kısa sürede gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuldu.

Afrika kıtasındaki gelişmeler de toplantıda ele alındı. Türkiye’nin dost ve kardeş Afrika ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik desteğini sürdüreceği, kıtada barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine katkı vermeye devam edeceği belirtildi.

Son olarak Güney Kafkasya’daki güncel gelişmeler değerlendirildi. Bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik süreçlerin ele alındığı kaydedildi.